Bakan İsmet Yılmaz: 15 Temmuz din istismarının sona erdiği gündür (3)

'BÜTÇENİN YÜZDE 20'Sİ EĞİTİME AYRILDI'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından düzenlen 11'inci Kültürler Buluşması’nın açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, milli gelirin yüzde 5.8’ini eğitime ayırdıklarını söyledi. Bütçede en büyük payın eğitime ayrıldığını belirten Bakan Yılmaz, “2002 yılında milli eğitime ayrılan pay 11 milyar liraydı. Bu o zamanki bütçenin yüzde 10’una tekabül ediyordu. Şimdi eğitime ayırdığımız pay 122 milyar lira. Bu yılki bütçenin de yaklaşık yüzde 20’sine tekabül ediyor. Dolayısıyla diyoruz; eğitime önem veren her şeye önem vermiş demektir. Eğitimi ihmal edersen de her şeyi ihmal etmişsin demektir” dedi.

'MESLEK EĞİTİMİNİ MEMLEKET MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Meslek eğitimini önemsediklerini söyleyen Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz. Bir de rakam vermek isterim. Şu anda liseye giren öğrenciler arasında yüzde 13’ü imam hatip lisesine gidiyor. Yüzde 44’ü meslek lisesine gidiyor. Geri kalanı ise Anadolu Lisesi ve diğer liselere gidiyor. Hedefimiz yüzde 44 olan bu oranı, yüzde 60’lara çıkarmak. Bu oran yakalanabilir bir hedef mi, evet. Bursa’da yüzde 61, İstanbul’da yüzde 53, ancak Antep’teyse yüzde 36. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde meslek lisesini memleket meselesi görüyoruz ve her yere yaygınlaştıracağız. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamı altına aldık. Beceri ve eğitimde staj ücretlerinin asgari ücretin 3’te 1’inin 3’te 2’sini biz devlet olarak veriyoruz. Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz ve işyerleri açma belgesi vereceğiz. Finans desteği isterse onu da vereceğiz. Meslek lisesi mezunlarına teknisyen belgesi vereceğiz. Dolayısıyla meslek eğitimini Türkiye’de hak ettiği yere getirirsek Türkiye’nin yarını daha güçlü olacaktır.”

DEĞERLER EĞİTİMİ VERİLECEK

Bakan Yılmaz, eğitim müfredatının da değerler eğitimi doğrultusunda güncellendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İnsan mukaddesatı olandır. Değerler eğitimini sitemimizin bütününde olmasını sağlayacağız. Bunun için müfredatı güncelliyoruz. 51 dersin müfredatının güncellemesi tamamlandı. Kitap yazım işleri ve müteakip basım işlemlerine geçeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemden itibaren 1,5 ve 9’uncu sınıflar din kültür ve ahlak bilgisi dersi dâhil, onlarla birlikte 53 yapıyor. 53 tane yeni kitapla başlayacak. Bu kitaplar değerler eğitimi özüdür. Kendi müfredatımızın ayrı bir konusu değildir. İnşallah gelecekte 21. yüzyılda evlatlarımızın ihtiyacı olan bilgi, beceri, tutum, davranış ve gereken bilgileri, değerleri vereceğiz. Şuna inanıyoruz ki Türkiye’nin geleceği daha aydınlıktır. Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız. Daha kaliteli eğitim vermek için bu şarttır da ondan. Yine ikili eğitimi kaldıracağız 2019 yılı sonuna kadar. Yine bunu kaliteli eğitim vermek için şarttır. Bir de 5’inci sınıflarda pilot okullarla başladık. Bu yıl 150’inin üzerinde okulda başlatacağız. Olumlu sonuç alınca diğerlerine yansıtacağız. Dil eğitimi sorununu da çözeceğiz. Bir de 5’inci sınıflardan başlanmak üzere yabancı dil eğitimine öncelik vereceğiz."

KÜLTÜR ÇADIRLARINI GEZDİ

Bakan Yılmaz’a konuşmasının ardından Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından ilçede bulunan Hersek Lagünü’nde görüntülenen flamingo tablosu hediye edildi. Bakan Yılmaz daha sonra oluşturulan kültür çadırlarını gezdi. Rizelilerin çadırında ise Bakan Yılmaz’a kemençe ile türkü söylendi.

Bakan Yılmaz, daha sonra karayolu ile Yalova’dan ayrıldı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

FOTOĞRAFLI