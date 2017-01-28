Bakan Işık,Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili kararını değerlendirdi (2)

Gülseli KENARLI - Cemal KÖYÜK/İSTANBUL,() Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar (A-582) teslim törenine katıldı.



Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen törende Bakan Işık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 darbeci askerin Yunanistan'a kaçtığını belirterek, “Bizim komşu ülkemiz Yunanistan'dan en tabi beklentimiz bunların bir an önce Türkiye'ye iade edilmeleri, Türk yargısının önüne çıkarılmaları ve eğer masumlarsa yargı önünde aklanmaları. Masum değillerse de gereken cezayı almaları. Ama maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum; bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal, adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır. Bir grubun darbeye katılması için darbeci sayılması için daha ne yapması gerekiyordu? 248 insanın şehit edildiği, 2 bin 193 insanın yaralandığı hain darbe girişimine katılmış 8 kişinin, daha ne gerekiyordu ki Türkiye'ye iade edilsin" dedi.



“YUNANİSTAN'DAN ACİLEN BEKLEDİĞİMİZ…"



Bakan Işık, “Yunanistan'ın biz bugüne kadar PKK ve DHKP-C konusundaki tavrını biliyoruz. O dönem bu örgütlerle ilgili Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan pek çok karar aldığını biliyoruz. Yunanistan bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesi. Türkiye olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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