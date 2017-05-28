Bakan Işık: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık hiçbir hainin ülkede emeline ulaşamayacağını belirterek, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Hiçbir hain de bu ülkede emeline ulaşamayacak. Bunun için gece gündüz mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi ta ki Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hiç kimse yan gözle bakamaz hale gelene kadar sürdüreceğiz" dedi.



Kocaeli Valiliği'nin bir otelde şehit ve gazi yakınlarına verdiği iftara Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı konuşmada, "Şehit ailelerimiz bize şehitlerimizin en önemli emanetidir. Şahadet makamı bizim için peygamberlikten sonraki en yüksek makamdır. Biz de şehit olmak ölümlerin en güzeli ve en hayırlısıdır. Bu açıdan da şehitlerimizin, şahadet sebebi de ülkemizin varlık sebebidir. Şehitlerimiz bu topraklarda milletimiz hür ve bağımsız yaşasın, milletimiz kendi değerleriyle yaşayabilsin diye canlarını feda ettiler. Onlara layık olmanın en önemli ve öncelikli yolu şahadet değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktır" dedi.



HİÇBİR HAİN EMELİNE ULAŞAMAYACAK



Şehitlerin kanını yerde bırakmadıklarını ifade eden Bakan Işık, "Bir taraftan şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz. 35 yıldır terörle mücadele tarihinde en yoğun mücadelenin olduğu dönemdeyiz. Şehit veriyoruz. Her bir şehit haberi yüreğimizi dağlıyor. Şunu da çok iyi biliyoruz ki şehitlerimizin hiçbirinin kanı yerde kalmıyor ve kalmayacak. 23 Temmuz 2015'te hain terör örgütünün Ceylanpınar'da iki polisimizi yatağında şehit etmesinin ardından başlayan operasyonlarda bugüne kadar 10 bin 564 terörist etkisiz hale getirildi. Şundan emin olunuz ki, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Hiçbir hain de bu ülkede emeline ulaşamayacak. Bunun için gece gündüz mücadele veriyoruz. Bunun için devletimizin bütün birimleri tam bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Bu mücadeleyi ta ki Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hiç kimse yan gözle bakamaz hale gelene kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.



TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE EN FAZLA MÜCADELE EDEN TEK ÜLKEDİR



Bakan Işık, Fırat Kalkanı operasyonunda 3 bin 563 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bir tarafta terör örgütüyle mücadele sürdürülürken sınırlarımızın dışındaki tehditleri bertaraf etmek için de askerlerimiz tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Fırat Kalkanı operasyonu sırasında askerlerimiz tarafından 3 bin 563 tane DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye şu anda hem PKK hem DEAŞ hem de diğer terör örgütleriyle en fazla mücadele eden tek ülkedir. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdüreceğiz."



TÜRKİYE'NİN ARTIK ESKİ TÜRKİYE OLMADIĞINI HERKES GÖRDÜ



FETÖ'nün milletin bağımsızlığına el uzatmaya çalıştığını belirten Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah'a hamd olsun bu ayın 9'unda Savunma Sanayi Fuarı'nı gerçekleştirdik. Orada sergilediğimiz silahlarımız, mühimmatımız, teçhizatımız dostlarımıza büyük bir güven verdi. Düşmanlarımızda da büyük bir korku oluşturdu. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını herkes gördü. Bu açıdan bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu anda artık Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının hiçbir karışı terör örgütlerinin, 'Ben burada rahatım. Kimse operasyon yapamaz' diye düşünebileceği bir yer değil. 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimini bu asil millet göğsünü kurşunlara siper ederek, tankların önünde durarak altına yatarak etkisiz hale getirdi. 15 Temmuz bir kez aha gösterdi ki Türkiye'de mücadele etmemiz gereken terör örgütleri sadece PKK, DEAŞ, YPG, veya PYD değil. Aynı zamanda FETÖ terör örgütü de milletin bağımsızlığına el uzatmaya çalışan örgütlerden biridir."



7 BİN 800 KİŞİ UZAKLAŞTIRILDI



Milli Savunma Üniversitesi'ne 305 bin başvuru olduğunu açıklayan Işık, şu açıklamada bulundu:

"Bizler 15 Temmuz'un ardından peygamber ocağımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızan hainleri tek tek tespit ediyoruz. TSK içerisinden 7 bin 800'ün üzerinde kişiyi bu örgütle bağı olduğu gerekçesiyle uzaklaştırdık. Bir taraftan bu hainleri temizlerken, bir taraftan da ordumuzu güçlendirmeyi ihmal etmiyoruz. Milli Savunma Üniversitemizin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı için 5 bin 200 öğrenciye ihtiyacı vardı. Duyuruyu yaptığımızdan beri 305 bin gencimiz başvuru yaptı. Bu millet kendi ordusuna sahip çıkmayı sürdürüyor. Bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Birliğimizi, beraberliğimizi korudukça, hiçbir gücün Türkiye'nin bileğini bükmesi mümkün değil."