Bakan Işık: Hiçbir caninin yaptığının yanına kar kalmamasının gerektiğini biliyoruz

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Reina saldırganının yakalanmasında emeği geçenleri tebrik etti, "Gerçekten çok yoğun bir çalışma, inanılmaz bir takip ve bunun sonucundan yakalanan ip uçlarından çorap söküğü gibi deşifre edilen kriminal bir durum. Hiçbir caninin yaptığının yanına kar kalmamasının gerektiğini biliyoruz" dedi.

Bakan Işık, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4’üncü ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, Meclis’i ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Reina saldırganının yakalanmasına değinen ve soruşturmada emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Işık, "Gerçekten İstanbul emnmiyetimizin ve polisimizin olağanüstü gayretinin bir sonucu. Ben başta bakanımız olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir çalışma, inanılmaz bir takip ve bunun sonucundan yakalanan ipuçlarından çorap söküğü gibi deşifre edilen kriminal bir durum. O açıdan son dönemdeki en önemli olay diye değerlendiriyorum. Hiçbir caninin, yaptığının yanına kar kalmamasının gerektiğini biliyoruz. Bu açıdan da bu olay çok önemli. Bundan sonra arkasında kim var, talimatı kimden aldı, kimin için yaptı, örgüt bağlantısında bundan sonra nereye gidecek, bütün bunları emniyetimizin ve savcılığımızın çalışmasıyla göreceğiz" dedi.

'HER GEÇEN GÜN YERLİ SİLAHLARIMIZI DAHA FAZLA ÜRETİYORUZ'

Savunma Sanayi'nde her geçen gün çok daha iyiye gittiklerinin altını çizen Bakan Işık, "Her geçen gün dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz, her geçen gün yerli silahlarımızı daha fazla üretiyoruz. Üretimimizdeki yerlilik oranını ve katma değer oranını arttırıyoruz. Kritik teknolojileri her geçen gün daha Türkiye'ye kazandırma gayreti içerisindeyiz. Şu anda isim isim saymam çok zor. Savunma sanayinde Türkiye gerçekten son 14 yılda çok büyük mesafeler aldı. Şimdi bunu taçlandıracak kritik teknolojileri Türkiye'ye kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Temel atma için de arkadaşlarımız çalışıyor" diye konuştu.

