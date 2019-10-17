Bakan Gül: Her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Manisa'da adliye personeline yaptığı konuşmada, adalet vurgusu yaptı. Bakan Gül, "Tüm personelimizin temel sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Bizler sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Milletimiz de adalete daha fazla güvenmek istiyor. Sizlerden bu konuda daha büyük bir destekle, inşallah her vatandaşımıza ne olursa olsun, eşit davranmanızı istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Manisa Adliye binasının giriş kapısında protokol üyeleri tarafından karşılandı. Binada kısa bir inceleme yapan Gül, daha sonra personelle birlikte yemek için yemekhaneye geçti. Adliye çalışanlarıyla aynı masaya oturan Bakan Gül'e, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Murat Baybatur, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti. Yemekhanede yaptığı konuşmada adalet vurgusu yapan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Zabıt katibinden, savcısına kadar hepimiz bütün vatandaşlarımız için adaleti dağıtmakla mükellef kişileriz. Hepimizin sizden beklediği adaletli bir davranış içinde olunması. Avukatı olsun, vatandaşı olsun, tanık- sanık kim olursa olsun, adliyenin kapısından giren herkese size nasıl davranılmasınız istiyorsanız, öyle davranılması lazım. Annenize, babanıza, kardeşinize, bir kamu kurumunda nasıl davranılmasını istiyorsanız o şekilde davranmak bizim beklentimizdir. Zaten böyle davranıldığına inanıyoruz. Bu konuda özveri ve fedakarlıkla çalışan siz personellerimize kalpten şükranlarımı sunuyorum."

Yaptıkları çalışmalara değinen Bakan Gül, "İnfaz kurumundaki memurlarımıza biliyorsunuz ki yıpranma payıyla ilgili geçtiğimiz sene hükümetimizin desteği oldu. Yine emekli olduktan sonra silah ruhsatıyla ilgili talepleri vardı. Onunla ilgili de çalışıyoruz. İnşallah en yakın zamanda, infaz koruma memurlarıyla ilgili istedikleri bu müjdeyi vermiş olacağız. Mübaşirlerimizin sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Onları da çözmüş durumdayız. Tüm personelimizin temel sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Bizler sizlere inanıyoruz, güveniyoruz" dedi.

Milletin adalete daha fazla güvenmek istediğin belirten Bakan Gül, "Sizlerden bu konuda daha büyük bir destekle inşallah her vatandaşımıza ne olursa olsun, eşit davranmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Gül, daha sonra basına kapalı olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi makamında ziyaret ettikten sonra Manisa Valiliği'ne geçti.