Bakan Gül: Hak edenin, hak ettiği cezayı aldığı yargılama oldu

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, () - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay çatı davasında açıklanan kararlara ilişkin, "Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasamız, yine bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin, hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur" dedi.

Ankara'da 'Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin açılışına katılan Adalet Bakanı Gül, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında sözde 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin de bulunduğu sanıkların yargılandığı davada açıklanan kararı değerlendirdi. Gül, Türk yargısının bugün çok tarihi karara imza attığını söyleyerek, "Türkiye'de darbecilerin yargılandığı, Türkiye'de demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların hukuk nezdinde, yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur. Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır ve Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi ortadan kaldıramayacak, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek. Bu ülkenin insan hakları, hukuku daha ileriye gidecek. Özellikle 15 Temmuz gecesi ortadan kaldırmaya çalıştıkları anayasaya göre Türk yargısı bu yargılamayı yapmıştır" diye konuştu.

'MAHKEME HUKUK ÇERÇEVESİNDE YARGILAMA YAPTI'

Türk yargısının, hukukun ilkeleri doğrultusunda yargılama yaptığını ve büyük hukuk örneği ortaya koyduğunu kaydeden Bakan Gül, "Bizim tek bir borcumuz var; adalet ve bu yerine getirilmiştir. Türk milleti adına elbette bu kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karar, bu anlamıyla çok önemli. Darbeciler yargılanmıştır ve mahkeme bu konuda kararını vermiştir. Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılama yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasamız yine bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur. Ben büyük fedakarlıkla çalışan adliye personeline, yargı mensuplarına, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Elbette kararı Türk yargısı veriyor, delillere göre karar veriyor. Mahkum olan, beraat eden, bunlar Türk yargısının takdirinde olan konulardır. Ama biz Türk milletinin ferdi olarak bu sonucu görmekten memnunuz, memnun eden bir sonuçtur" dedi.