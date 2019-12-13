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Bakan Gül: Değil ByLock, dumanla haberleşseler mücadeleyi sürdüreceğiz (3)

'MAĞDUR HAKLARI ODAKLI YAKLAŞIMI ORTAYA KOYUYORUZ' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın ardından cuma namazı kılıp, Van Bölge Adliyesi'ne geçerek, yeni kurulan adli görüşme odasının açılışını yaptı....

GENEL 13.12.2019, 17:19
Bakan Gül: Değil ByLock, dumanla haberleşseler mücadeleyi sürdüreceğiz (3)

'MAĞDUR HAKLARI ODAKLI YAKLAŞIMI ORTAYA KOYUYORUZ'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın ardından cuma namazı kılıp, Van Bölge Adliyesi'ne geçerek, yeni kurulan adli görüşme odasının açılışını yaptı. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Gül, Van ile birlikte 50'nci adli görüşme odasının hizmete açıldığını söyledi. Gül, adli görüşme odalarının özellikle çocukların ve kadınların mağduriyeti halinde olayın faili ve sanığıyla yüz yüze gelmemesi adına çok önemli proje olduğunu kaydetti. 
Yıl sonuna kadar 6 adli görüşme odasını daha hizmete almayı düşündüklerini belirten Bakan Gül, "Olayın faili ile aynı ortamda duruşma ortamında bulunduğunda kadın ya da çocuğun olayı anlatması zordur. O kişiyi tekrar görerek olayı tekrar yaşaması, hem bir daha örselenmesine neden oluyor hem de maddi gerçeğin ortaya çıkmasına engel olabiliyordu. Bundan dolayı başarıyla uygulanan bu yöntem 1. Yargı Paketi ile yasal altyapıya kavuştu. Van'da açtığımız odayla mağdur hakları odaklı yaklaşımı ortaya koymuş oluyoruz. Burada bekleme, görüşme odası var. Hakim ya da savcı hangi konuda ihtiyaç duyarsa bu yola başvurabiliyor. Kadın ya da çocuk mağdur olanlar burada uzman aracılığıyla hem psikolog hem sosyal çalışma desteği alabiliyor. Uzman ile mahkeme diyalog içinde oluyor. Sorulan soruları kadın ya da çocuğa yöneltiyor. Hem olayın aslının öğrenilmesi hem de mağdurların bir kez daha yıpranmaması adına önemli bir imkan" dedi.
VAN KİTAP FUARI'NIN AÇILIŞINA KATILDI
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i de ziyaret eden Bakan Gül, ardından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Van Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Burada açıklama yapan Bakan Gül, "Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği öncesinde inkar, asimilasyon, ret politikaları vardı. Birçok açıdan kendi dilinde eserleri bile okumaktan aciz bir dönem yaşadık. Bugün bu toprakların kokusu olan Feqiye Teyran'ın, Ahmed-i Hani'nin eserlerini yasaklı olarak inkar eden, reddeden bir politika vardı. Ama bu politika ortadan kaldırıldı. Kültürünü, dilini herkesin özgürce okuyabileceği, geliştirebileceği bir ortam elbette en doğru bir ortamdır, en doğru adımdır. Bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlandığını hepimiz görebiliyoruz" dedi. 
'BİZİM GENCİMİZ DAĞA DEĞİL OKULA GİTMELİ'
Eğitimin önemine vurgu yapan Bakan Gül, "Bizim bütün meselemiz, bu ülkede gençlerimizin, yavrularımızın kitapla buluşması. Koltuğun altına silah değil kitap alarak, dağa değil ana kucağına gitmelerini istiyoruz. Gençlerimizin anne kucağı sıcaklığından uzaklaşmaması ve okuldan, kitaptan uzaklaşmaması hepimizin ortak dileğidir. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü bizim gencimiz, evladımız dağa değil okul yoluna gitmelidir. İşte tüm bu gençlerimizi okuldan uzaklaştıran bu zihniyetle de mücadeleyi sürdüreceğiz. Annelerin yanında olmaya, bu milletin bu aziz toprakların yanında olmaya, Ahmed-i Hani ile Yunus Emre'nin, Mevlana ile Hacı Bektaş'ın, Feqiye Teyran'ın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 
Bakan Gül, açılış konuşmasının ardından fuarı gezerek, kitapları inceledi. 

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, ()

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