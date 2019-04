Bakan Gül: Amacımız, hak arayışına süratle ve adaletle yanıt vermek

Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "İdari yargının adil ve etkin işleyişi, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı bakımından çok önemlidir. Bu işleyişi güçlendirmek ve geliştirmek, adalet politikalarımızın değişmeyen önceliğidir. Adli yargıda olduğu gibi idari yargıda da amacımız, vatandaşlarımızın hak arayışına süratle ve adaletle yanıt vermektir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, kentteki otelde düzenlenen 'İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Gül, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yararlı olmasını diledi. Adaletin, devletin temel sütunu, toplumun huzur ve güven sigortası olduğunu belirten Bakan Gül, "Adalet mekanizmasına ilişkin uzun yıllardan beri devam eden reform irademiz artarak devam etmektedir. İhtiyaçlara cevap vermeyen mevzuatı yeniledik. Yeni ortaya çıkan sorun alanlarına ilişkin yeni yasalar çıkardık. İnsan kaynağının nitelik ve niceliği konusunu gündemimize aldık. Bu yönde çok önemli mesafeler katettik; ama 'Her şeyi yaptık' diyemeyiz. Eksiklerimiz elbette var ve bunları da tamamlamak hepimizin ödevidir. Özellikle hukuk sorunundan ziyade nitelikli hukukçu sorunu bizim en büyük meselelerimizden birisidir. Bu çerçevede de gerek hukuk fakültesindeki eğitimin kalitesinin artmasını gerekse hukuk fakültesi sonrası mesleki eğitimi, stajı ve meslek içi eğitimi yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

'İDARİ YARGI YOLU, DENGE UNSURUDUR'

Hukuk devletinde adli yargının işlevinin, devlet ile vatandaş arasında denge sağlanması, kamu düzeniyle bireylerin özgürlüklerinin uyum içinde gerçekleştirilmesi olduğunu belirten Bakan Gül, şunları söyledi:

"İdare hukuku ve idari yargının kendine özgü fonksiyonu da bu noktada ortaya çıkmaktadır. İdare hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkması, temel olarak kamu yararının sağlanması ve bireyin devlete karşı korunması düşüncesinde yatmaktadır. Kanun devletlerinde idarenin 'Ben yaptım, oldu' anlayışı hakimken, hukuk devletlerinde var olan idari yargı sistemi 'Ben yaptım oldu' değil, 'Ne yapacaksam hukuk içerisinde yapmak zorundayım' anlayışını hakim kılar. Hukuk devletlerinde idare tüm işlem ve eylemlerini gün ışığında ve şeffaflık içerisinde gerçekleştirmek zorundadır. İdari yargı ise bu işlem ve eylemlerin hukuka uygun olup olmadığını denetleyen yargısal bir yol ve süreçtir. Bu denetim sonucunda verilen hükümlerin hem hukuka olan güveni artırmakta hem de kamu vicdanını yaralayacak eylem ve işlemlerin önlenmesini sağlamaktadır. İdare hukuku ve bu hukuk dalının kurallarını uygulayan idari yargı yolu, bireyler ile kamu gücünü kullanan idare arasındaki eşitsiz ilişkide bir denge unsurudur."

'AMACIMIZ, HAK ARAYIŞINA SÜRATLE VE ADALETLE YANIT VERMEK'

İdare mahkemelerinde, uyuşmazlığın bir tarafının her zaman devlet ve kamu idaresi olduğunu belirten Bakan Gül, şunları söyledi:

"Dolayısıyla idari yargının adil ve etkin işleyişi, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı bakımından çok önemlidir. Bu işleyiş, hukuk devleti standartlarına dair önemli bir gösterge değerindedir. Bu işleyişi güçlendirmek ve geliştirmek, adalet politikalarımızın değişmeyen önceliğidir. Adli yargıda olduğu gibi idari yargıda da amacımız, vatandaşlarımızın hak arayışına süratle ve adaletle yanıt vermektir. 'Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi' sloganıyla hazırladığımız 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' işte bu çerçevede hazırlanmıştır. Türkiye'de toplumun her kesiminden akademi dünyası, yargı camiası ve vatandaşlarımızla birebir yapılan görüşmelerle Türkiye'de hangi görüşe sahip olursa olsun hiçbir ayırıma tabi tutulmaksızın, Türkiye'nin bütün entelektüel birikimi, bütün hukuk camiasının en kaliteli birikimiyle yaklaşık 1 yıldır bu görüşmeler yapılmış, AB ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla da bu süreçler müzakere edilmiş ve ortaya çok önemli bir yargı reformu belgesi çıkmıştır. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından Türkiye ve dünya kamuoyuna açıklanacaktır ve bizim yargıda yol haritası olarak 5 yıl, 2023'e kadar uygulayacağımız bu yol haritası bütün vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun."



FOTOĞRAFLI