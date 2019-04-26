Bakan Gül: 3 ayda arabulucukla çözülen uyuşmazlık oranı yüzde 60

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, ticari davalarda ilk üç ayda arabuluculukla çözülen uyuşmazlık oranının yüzde 60 seviyesine ulaştığını, 11 bin 722 uyuşmazlığın 6 bin 557’sinin taraflar arasında anlaşmayla neticelendiğini açıkladı.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından arabuluculuk ile ilgili açıklama yaptı. Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasının 1 Ocak 2019'da başladığına dikkat çeken Bakan Gül, "İlk üç ayda arabuluculukla çözülen uyuşmazlık oranı yüzde 60 seviyelerine ulaşmış durumda. 11 bin 722 uyuşmazlığın 6 bin 557’si, tarafların anlaşmasıyla neticelendi. İş davalarından sonra ticari davalarda da dava şartı haline gelen arabuluculuk uygulamasıyla hem uyuşmazlığın tarafları hızla sonuca ulaşıyor, hem de yargının iş yükü azalıyor. Tüm arabulucularımıza ve alternatif çözüm yollarına katkı sunan kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.