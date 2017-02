Bakan Faruk Özlü, İzmir'de konsoloslarla bir araya geldi (2)

AK PATİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla Balçova Kaya Termal Otel'de gerçekleştirilen AK Parti İzmir İl Teşkilatı Danışma Toplantısı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, AK Parti Milletvekili Necip Kalkan, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, anayasa değişiklik sürecinde partilerin kara propaganda yaptığını belirterek, CHP'nin 30 maddelik kitapçığını eleştirdi. Delican, "Bizim 'Kararımız Evet' kitapçığımız var. CHP'nin 'Neden hayır' kitabı var. 18 maddeyi açıklamak yerine 30 tane yalanla 'Neden Hayır' demişler. Açın bakın hiç birinde anayasa değişikliğinin temel maddeleri yok. Kara propaganda yapıyorlar. Biz gerçekleri söylüyoruz" dedi. Bülent Delican, AK Parti'nin hazırladığı 'Kararımız Evet' kitapçığından anayasa değişikliği teklif edilen 18 maddeyi okudu.

'CHP EVET DESEYDİ DE REFERANDUMA GİDECEKTİK'

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, her halükarda referanduma gidileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"CHP de bu değişikliğe evet deseydi de biz yine de referanduma gidecektik. Türkiye üzerine oynanan hain oyunlara rağmen yoluna devam ediyor. Devam ederken halka soruyor. 'Nasıl yaparsam doğru olur' diye soruyor."

'DİKTATÖRLER SEÇİMLE DEĞİL DARBEYLE GELİR'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, referanduma 56 gün kaldığını hatırlatarak, "Evet' veya 'hayır' diye oy kullanacağız. Esas özü nedir? Burada 2 önemli konu var. Referandumda evet çıkması halinde koalisyon dönemlerine ebediyen son veriyoruz. Seçilen cumhurbaşkanı hükümeti kuracak.

İkincisi, hep gördüğümüz cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasındaki anlaşmazlıklara son verecek. Mustafa kemal Atatürk'ün son dönemi de dahil cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında hep anlaşmazlık olmuştur. Bu sistemde bu sorun ortadan kalkacak. Size söyleyebileceğim en önemli çıktı budur. Bu referandumdan sonra rejim değişikliği olacak diktatörlük gelecek diyorlar. Diktatörler seçimle gelmez darbeyle gelir. AK Parti 2002 yılında serbest seçimlerle geldi. Akabinde her 4 yılda bir devam eden seçimler yaşadık. 2007-2001-2015 ve bunlar Türkiye'de düzenli bir şekilde yapıldı. Bir diktatörlük sistemi olsa bu seçimler yapılır mı? Külliyet yalan, buna inanmayın. İkinci iddia rejimin değişeceği yönünde. Rejim 1923'te değişti. Cumhuriyet geldi. O tarihten beri cumhuriyetle yönetiliyoruz. Bu bir sistemin değişikliğidir. Güçlü iktidarla yönetileceğimiz bir sistem değişikliğidir. İzmir'de güzel bir sonuç çıkacağını bekliyoruz" diye konuştu.

HAYIR SÖYLEMLERİ KARŞILIĞINI BULMUŞ GÖRÜNÜYOR

Referandum sürecinde işlerinin zor ve kolay yanları olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, "Zor tarafı şuana kadar muhalefetin başlattığı hayır kampanyasında bir takim söylemler karşılığını bulmuş gibi görünüyor. Ama işimiz kolay, bu karşılık gören söylemlerin yüzde 99'u yalan ya da yanlış. Bunlarda örnekler vermek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ülkemizin kazanımları ya da getirilmek istenen değişiklikler ne olacak. Türkiye tam demokrasi yolunda büyük bir adam atmaktadır. Halkın kendi kendini yönetmesi için tarihi bir fırsat elde edilmektedir. 2007'de temeli atılan bu sistemin tamamlanması önemlidir. Biz dün rüyamızda gördüğümüz bir sistemi getirmeye çalışmıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN REJİMİ 1923'TE BELİRLENDİ'

Anayasa değişikliğinin bir rejim değişikliği olmadığını söyleyen Hotar, "Türkiye'nin rejimi 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti ilan etmesiyle belirlendi. Bu güne kadar geldi bugünden sonra da devam edecek. Bu bir rejim değişikliği değildir. Halka karar alma gücü verilmektedir. Yüzde 5'i geçen partililerin genel başkanları ve 100 bin imza toplayan herkes aday olabilecek. Hayırcılara söylemek gerek, hayır demek yerine genel başkanınıza söyleyiniz aday olsun, bu yarışa girsin, seçim kazansın hatta cumhurbaşkanı olsun" diye konuştu. Her kuvvetin kendi içinde güçleneceğini söyleyen Hotar, " Yasama, yargı ve yürütme kendi içinde güç yoğunlaşmasına sahip. Bu güç yoğunlaşması hiç bir kurumu diğerinin daha gerisine ya da üzerine getirmiyor. Bu bir reform başlangıcı bir yeniden diriliş hareketi. Türkiye dünyanın gelişmiş 10 ülkesinden biri olma yolunda ilerliyor" dedi.

'MİLLET NE DERSE ONA UYARIZ'

"Söz milletin, karar da milletin, bize düşen buna uymaktır. Biz millete doğrusunu anlatırız ne derse ona uyarız. Hep böyle oldu böyle de olacak" diyen Hotar, şöyle devam etti:

"Hayır diyen bölücü ve FETO'cu unsurları hatırlatmalıyız. Ama 'hayır' diyen vatandaşları aynı şekilde itham etmemiz gerekiyor. Bu bizim haddimiz de görevimiz de değil. Kimler hayır diyorsa bunları hatırlatacağız. Bölücü terör örgütünün önde gelenleri hayır diyorlar. Biri FETÖ'cü diğeri bölücü. Bunların hayır dediğine, ülkesini milletini seven vatandaşımızın hayır demesi söz konusuysa, ya bilgi eksikliği vardır, ya doğruları anlatamamışızdır ya da canı öyle istiyordur. Canı sağ olsun. Bizim doğruları anlatmamız gerekiyor."

MHP'YE TEŞEKKÜR

MHP'ye de teşekkür eden Hotar, "Ayrıca bu yolda bize destek veren, adı gibi bir devlet duruşu sergileyen Bahçeli'nin şahsında tüm MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Onlar da tüm siyasi kaygılarının ötesinde, ülke, millet bilinci ile devletini düşünerek FETÖ tehlikesini yaşamış olma bilinciyle, ülkenin önündeki riskleri görerek ve onları kaldırmak adın abu işte destek verdiler" dedi.

Timur TARLIĞ/İZMİR, ()-

FOTOĞRAFLI