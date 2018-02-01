Bakan Fakıbaba: Üniversiteler bize destek vermezse başarı yakalayamayız

EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında bilimsel veri altyapısının paylaşımı ve eğitimlerin verilmesi için ortak protokol imzalandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile protokolü imzalayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üniversitelerin desteğinin büyük önem taşıdığını, üniversiteler destek vermez ise başaranın yakalanamayacağını belirterek, tarımsal alanların üniversiteler açısından da bir laboratuvar ortamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ege Üniversitesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasındaki iş birliği protokol imza törenine katıldı. Ege Üniversitesi Senato eski binasında düzenlenen törene, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Prof. Dr. Ali Saffet Gönül, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Vekili Emin İzol, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca ile bürokratlar katıldı. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ile Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından imzalanan protokolle, Ziraat Fakültesi, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel veri alt yapısının paylaşımı, eğitimlerin verilmesi ve koordine edilmesini sağlayacak.

'TOPRAK SUYLA, ÇİFTÇİ BİLGİYLE BULUŞACAK'

Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki gün süresince kentte ziyaretlerde bulunacağını söyledi. Ülkenin tarım ve hayvancılık konusunda daha üst seviyelere çıkması için çaba harcadıklarını kaydeden Fakıbaba, "Rektörümüzün üniversiteye katkıları nedeniyle kendisini yürekten kutluyorum. Üniversiteler bize destek vermezse başarı yakalayamayız. Özellikle öğrenciler için bizim alanlarımız önemli bir laboratuvar. Bu protokoller hem bir zorunluluk hem de gönüllük esasına dayalı yapılıyor. Önce toprak suyla sonra çiftçi bilgiyle buluşacak. Bunda siz üniversitelerin rolü büyük. 81 ilde Bakanlık ile üniversiteler işbirliği yapıyor. İzmir de buna müsait. Çok iyi ekiplerimiz var. En büyük güvencemiz sizlersiniz" dedi.

Rektör Necdet Budak, imzalanan protokolün bir taslak olduğunu belirterek, "Ege Bölgesi'nde Bakanlığın eli kolu olmak istiyoruz. Biz hükümetimizle el ele kol kola çalışarak ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. Gelip bu protokolü yapmanız bizi onurlandırdı" diye konuştu.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

Protokol çerçevesinde Ege Üniversitesi'ndeki bilgi birikiminin kamu kuruluşlarına aktarılması için ortak çalışma şeması hazırlanacak. Bu şema ile her iki kurum personelinin katılacağı çalışma grupları oluşturularak belirlenen öncelikli alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek. Protokol; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanları olan coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama, pazarlama, Avrupa Birliği yapısal uyum yönetim otoritesi, kırsal kalkınma ve kredilendirme, miras ve arazi yönetimi, tarım sigortaları ve doğal afetler, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri, üretici örgütleri tarımsal desteklemeler, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, ürün izleme ve risk yönetimine yönelik uygulamalar, verim ve kalite artırıcı teknolojiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne beyan doğruluğunun kontrolü, tarım istatistikleri ve iklim değişikliğine uyum ile tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi işbirliği ile yapılması ve geliştirilmesi konularını içeriyor. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi, çalışma konusu faaliyetleri Bakanlığın isteği doğrultusunda ortaklaşa belirleyecek. Faaliyetlerin Ege Üniversitesi'nce her alandaki koordinatörü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi olacak. İş birliği ile yapılacak olan projelerde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yönetimince ilgili konularda çalışan öğretim üyelerinden bir çalışma grubu kurulacak.

İmza töreninin ardından Bakan Fakıbaba'ya Ege Üniversitesi ormanı için fidan dikim sertifikası verildi.



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