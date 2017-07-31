ANKARA, () - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ile ilgili olarak twitter hesabından "Siverek'te Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyor, halkımıza bu provakatif eyleme itibar etmediği için teşekkür ediyrum" açıklamasında bulundu.
Bakan Fakıbaba : Siverek'te Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyorum
ANKARA, () - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ile ilgili olarak...
31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:42
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