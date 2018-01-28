Bakan Fakıbaba: Kürtler benim canım, kardeşimdir

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Diyarbakır'daki sivil toplum örgütü temsilcileriyle yaptığı toplantıda, geçmiş dönemlerde yapılan yanlış uygulamalara ve Kürtlerin hakkını koruduklarını öne sürenlerle ilgili olarak, "Sadece ve sadece Şanlıurfalılar, Diyarbakırlılar ve Mardinliler mi kabahatli? Bizim devlet olarak hiç kabahatimiz olmadı mı? Bunu da gözden geçirmemiz lazım. Kimse Kürdün hakkını korumuyor, yalan söylemesinler. Piyon oldukları şu an ortaya çıkmıştır. Kürtler benim canım, kardeşimdir. Ben onlar için canımı vermezsem namerdim. Ama Kürtleri kullanarak bir şeyler yapmaya çalışanlar varsa onların karşısında Türkiye Cumhuriyeti aslanlar gibi cevap verecektir" dedi.Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de bulunan Valiliği ziyaret etti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba, burada mera yasağının kalkmasına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'de yaptığı konuşmasında yayla yasağının bu bahar ayında kalkacağını söylediğini hatırlatan Bakan Fakıbaba, "Hakkari, Ardahan, Iğdır, Kars illerini çok gezdim. İnşallah bu yıl meralar açılacak. Meraların açılması demek, hayvan sayımızın artması demektir. Özellikle besicilik yapanların daha güzel bir ortamda bu işi icra etmesi demektir. Hayvancılıkla ilgilenen kardeşlerimizin bu haberi beklediklerini biliyorum" dedi.'DÜNÜ BIRAKMAMIZ VE BUGÜNE BAKMAMIZ LAZIM'Valilik ziyaretinin ardından bir otelde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluşan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, buradaki konuşmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'in, Türkiye'nin en önemli yeri olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Zenginliğimiz olan, Kürdü, Türkü, Arabı, Lazı, Çerkezi, ne kadar güzel bir şey. İnsanlar buraya bakabilmek için, başka şehirlerde insanları topluyorlar, bu güzelliği yakalasınlar diye. Ama aynı insanlar, bu güzelliği bozmak için bizi birbirimize düşürüyorlar. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çok önemlidir. Bizim birlik ve beraberliğimiz özellikle bugünlerde o kadar önemli ki, birlik beraberlik içerisinde samimi bir şekilde kucaklayacak olursak, geçmişe dönüp nerede hata yaptığımızı konuşmamız gerekiyor. Sadece ve sadece Şanlıurfalılar, Diyarbakırlılar ve Mardinliler mi kabahatli? Bizim devlet olarak hiç kabahatimiz olmadı mı? Bunu gözden geçirmemiz lazım. Samimi bir kardeşlik içerisinde şu zor dönemeçten geçerken hep birlikte olmamız lazım. Bu güzel vatan hepimizin, hepimize yetecek zenginliğe sahiptir. Dünü bırakmamız ve bugüne bakmamız lazım. Yarın biz daha nasıl mutlu olabileceğiz, daha mutlu bir Diyarbakır'da nasıl yaşayabileceğiz, kardeşçe kültürümüzü nasıl yaşayabileceğiz? Bunların hesabını yapmamız lazım ve tartışmalıyız. Kavgayla insanların bir yere gidemeyeceğini ve Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, Allah'tan başka hiç kimsenin başa çıkamayacağını herkes bilmek zorundadır. Bizim kardeşliğimizi bozacak hedef nereden gelirse gelsin, vallahi bu hedefi başlarına yıkacağımızı bilmeleri gerekir."'KÜRTLER BENİM CANIM, KARDEŞİMDİR'Birlik ve beraberlik mesajı veren Fakıbaba, "Diyarbakırlılar mert ve dürüst insanlardır. Ama Diyarbakır öyle damgalandı ki; Türkiye'nin damgası olmadı, sanki terörün damgası haline geldi. Diyarbakırlılar bunu hak etmiyor. Demokratik ölçülerde insanlar tabii ki konuşacaklar, problemlerini anlatacaklar. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ama kalkıp bunu bahane ederek ve şimdi zaten bahane oluduğu ortaya çıkıyor, kimse Kürdün hakkını korumuyor, yalan söylemesinler. Piyon oldukları şu an ortaya çıkmıştır. Kürtler benim canım, kardeşimdir. Ben onlar için canımı vermezsem namerdim. Ama Kürtleri kullanarak bir şeyler yapmaya çalışanlar varsa onların karşısında Türkiye Cumhuriyeti aslanlar gibi cevap verecektir. Özellikle el ele verecek ve bu bölgenin kalkınması için projelerimizi yapmışız. Konuşarak değil, iş yapmış bir kardeşiniz olarak yanınızda olacağım" diye konuştu.

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