Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (2)

TURİZM 12 AYA YAYILACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında Fethiye'den sonra Dalaman'a geldi. AK Parti seçim ofisi önünde kalabalığa seslenen Bakan Ersoy, "Ziyaretlerim, seçim gezisi gibi algılanmasın. Seçimin ardından buralara sık sık geleceğim. Önemli olan Dalaman'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesi. Her şeyden önemlisi turizmin 12 aya yayılmasıdır. Sektör çalışanlarının 12 ay iş bulacağı turizm ortamı hazırlamak istiyoruz. Turizmin 12 aya yayılması sadece mevcut alanların geliştirilmesi için değil, hava trafiğinin oluşturulması açısından da önemli. Turizmde havaalanları yeterli değildir. Önemli olan havaalanı trafiğidir. Turizmi 12 ay geliştirirseniz, hava trafiği de o kadar yoğun olur. O zaman nitelikli turist de gelmeye başlar. Türk Hava Yolları, filosuna her yıl 50 yeni uçak ekliyor. Dalaman'a 72 olan sefer sayısını haftalık 500'e kadar çıkartacağız. Gelir grubu yüksek turistleri buralara da kazandıracağız. Golf sahaları, kongre merkezleri, turizm spor alanlarının hepsini 5 yıllık dönemde kazandıracağız" dedi.

Bakan Ersoy, daha sonra Ortaca ilçesine geçerek seçim ofisindeki vatandaşlar ve partililerle buluştu. Ardından Köyceğiz ilçesine hareket eden Bakan Ersoy, Köyceğiz Gölü kenarında bulunan esnafın sorunlarını dinledi. Bakan Ersoy, Köyceğiz Belediye Başkanı AK Partili Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret ettikten sonra helikopterle Yatağan'a hareket etti.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()

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