Bakan Ersoy, tarihi su kemerlerini inceledi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), -KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Serik ilçesindeki antik tarihi yapıları inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Serik ilçesindeki tarihi yerleri gezdi. Antik Silyon Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy'a, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan eşlik etti. Aspendos Antik Tiyatronu'nun arkasındaki tarihi su kemerlerini de inceleyen Ersoy, kendisine ikram edilen nar suyunu içti. Bakan Ersoy daha sonra konakladığı otele gitti.