Bakan Ersoy: Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesiyiz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye geçmişte olduğu gibi bugünde kimliğine bakmadan zalimin karşısında mazlumun yanındadır. Biz milli gelirine oranla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesiyiz" dedi.

Bakan Ersoy, Ankara Üniversitesi'nde 'Holokost Kurbanlarını Anma Günü' programına katıldı. Türkiye Yahudi Toplumu Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile çok sayıda büyükelçi ve davetlinin de katıldığı 'Holokost Kurbanlarını Anma Günü'nde konuşan Bakan Ersoy, Nazi rejiminin katlettiği 6 milyon Yahudi, Roman ve engelliler başta olmak üzere hedef aldığı milyonlarca insanı saygıyla andığını söyledi. Ersoy, "Türkiye geçmişte olduğu gibi bugünde kimliğine bakmadan zalimin karşısında mazlumun yanındadır. Biz milli gelirine oranla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesiyiz" dedi.

'MASUMA VE MAZLUMA BİR KEZ DAHA SIRT ÇEVRİLMİŞTİR'

Bakan Ersoy, 21'inci yüzyılın en büyük mülteci krizinin Türkiye'nin yanında cereyan ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu kriz sırasında gelişmiş ülkeler kapılarını mültecilere kapatırken, Türkiye zulümden kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeli'ye kapılarını açmıştır. İnsanlık tarihinin en büyük kara lekelerinden olan Holokost'tan çıkarılacak derslerden biride devletlerin siyasetlerinde insan odaklı bir yaklaşım benimsemeleri ve insani dramlar karşısında kayıtsız kalmayarak, işbirliği yapmalarının önemi olduğudur. Ancak, bugün gücü elinde tutanların medeni vasıflar noktasında sadece sözde kaldıkları insani dramları çok rahat bir şekilde görmezden geldikleri açıktır. Orta Doğu'da ve dünyanın başka bölgelerinde çekilen acılar, tarihten ders alınmadığını, günümüz gerçeklerinden ne denli uzak kalındığını gösteriyor. Masuma ve mazluma bir kez daha sırt çevrilmiştir."



