Bakan Ersoy'dan, Patara Antik Kenti'ne ziyaret

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 teması olarak belirlenen Antalya'daki Patara Antik Kenti'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan, Likya Birliği'nin uzun yıllar başkentliğini yapan ve limanıyla da tarih boyunca büyük öneme sahip Patara Antik Kenti'ni ziyaret eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile bakanlık yetkilileri de eşlik etti. Antik kenti gezen Bakan Ersoy, kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve ekibinden bilgi aldı.

Basına kapalı ziyaretinden sonra inceleme gezisiyle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan Bakan Ersoy, “Arkeolojik ve tarihsel olarak büyük değere sahip olan Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduk. Bu tarihi varlığımıza daha çok destek sağlayarak faaliyet alanını genişletmek için ihtiyaçlar konusunda yerinde tespitler yaptık" dedi. Kazı Başkanı Prof. Dr. İşkan Işık ise Bakan Ersoy ve Genel Müdür Yazgı'ya teşekkür etti.

2020 TEMASI SEVİNCİ

Öte yandan, 'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yer olan Patara'nın Türkiye'nin 2020 teması olarak belirlenmesi, kentte sevinçle karşılandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, eşsiz güzellikteki kumsalı, binlerce yıllık tarihi, muhteşem doğasıyla Patara Antik Kenti'ni 2020 teması olarak belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Çetin, “2020 Antalya'nın yılı olacak" dedi.

