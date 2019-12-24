Son Dakika
Bakan Ersoy'dan, Patara Antik Kenti'ne ziyaret
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 teması olarak belirlenen Antalya'daki Patara Antik Kenti'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan, Likya Birliği'nin uzun yıllar başkentliğini yapan ve limanıyla...
GENEL 24.12.2019, 12:28
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 teması olarak belirlenen Antalya'daki Patara Antik Kenti'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan, Likya Birliği'nin uzun yıllar başkentliğini yapan ve limanıyla da tarih boyunca büyük öneme sahip Patara Antik Kenti'ni ziyaret eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile bakanlık yetkilileri de eşlik etti. Antik kenti gezen Bakan Ersoy, kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve ekibinden bilgi aldı.
Basına kapalı ziyaretinden sonra inceleme gezisiyle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan Bakan Ersoy, “Arkeolojik ve tarihsel olarak büyük değere sahip olan Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduk. Bu tarihi varlığımıza daha çok destek sağlayarak faaliyet alanını genişletmek için ihtiyaçlar konusunda yerinde tespitler yaptık" dedi. Kazı Başkanı Prof. Dr. İşkan Işık ise Bakan Ersoy ve Genel Müdür Yazgı'ya teşekkür etti.
2020 TEMASI SEVİNCİ
Öte yandan, 'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yer olan Patara'nın Türkiye'nin 2020 teması olarak belirlenmesi, kentte sevinçle karşılandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, eşsiz güzellikteki kumsalı, binlerce yıllık tarihi, muhteşem doğasıyla Patara Antik Kenti'ni 2020 teması olarak belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Çetin, “2020 Antalya'nın yılı olacak" dedi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan, Likya Birliği'nin uzun yıllar başkentliğini yapan ve limanıyla da tarih boyunca büyük öneme sahip Patara Antik Kenti'ni ziyaret eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile bakanlık yetkilileri de eşlik etti. Antik kenti gezen Bakan Ersoy, kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve ekibinden bilgi aldı.
Basına kapalı ziyaretinden sonra inceleme gezisiyle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan Bakan Ersoy, “Arkeolojik ve tarihsel olarak büyük değere sahip olan Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduk. Bu tarihi varlığımıza daha çok destek sağlayarak faaliyet alanını genişletmek için ihtiyaçlar konusunda yerinde tespitler yaptık" dedi. Kazı Başkanı Prof. Dr. İşkan Işık ise Bakan Ersoy ve Genel Müdür Yazgı'ya teşekkür etti.
2020 TEMASI SEVİNCİ
Öte yandan, 'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yer olan Patara'nın Türkiye'nin 2020 teması olarak belirlenmesi, kentte sevinçle karşılandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, eşsiz güzellikteki kumsalı, binlerce yıllık tarihi, muhteşem doğasıyla Patara Antik Kenti'ni 2020 teması olarak belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Çetin, “2020 Antalya'nın yılı olacak" dedi.
11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10