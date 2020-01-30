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Bakan Ersoy: 2020'de ise 58 milyon turist 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz

GENEL 30.01.2020, 13:58
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Bakan Ersoy: 2020'de ise 58 milyon turist 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz

Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nın (EMİTT) açılışında yaptığı konuşmada, "2020'de ise 58 milyon turist 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz. Tabii ki sayıları vermek kolay. Gereğini yapmak ise özveri gerektiriyor" dedi. 
24'ncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı (EMİTT) TÜYAP Kongre Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile bugün başladı. 2 Şubat'a kadar sürecek olan fuara dünyadan katılımcılar, tur operatörleri ve çok sayıda turizm uzmanı katılacak. 

24'ncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı TÜYAP'ta kapılarını açtı.  24. EMITT Fuarı Kültür ve Turizm Bakanlığı,  İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında, kapılarını açtı.
Fuar açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, TTYD Başkanı Oya Narin katıldı.

"2020'DE 58 MİLYON TURİST 40 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR HEDEFLİYORUZ"
Açılıştan konuşan Bakan Ersoy, "Turizmde onlarca yıldır süregelen anlayışı değiştirmek yerleşik kalıpları yıkabilmek kolay değil. Dünya Turizm Örgütünün öngörülerinin de üzerinde büyüyen 1.5 milyar turist, 1.5 trilyon dolar gelirine koşan bir dünya turizm pastasını konuşur olduk artık. Bütün ülkeler sektörün büyüme potansiyelinin farkında ve gelirden pay almak istiyorlar. Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile birlikte 2023 hedeflerimizi revize ederek 50 milyondan 75 milyona yükselttik. Ay sonunda TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist 34 milyar dolar olan gelir hedefimize yakalıyor olacağız. 2020'de ise 58 milyon turist 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz. Tabii ki sayıları vermek kolay. Gereğini yapmak ise özveri gerektiriyor. Eğer düzenli olarak dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme bekliyorsanız iş yapma şeklini de stratejinizi de değiştirmeniz gerekiyor" dedi.

TANITIM BÜTÇESİ 2020 YILINDA 180 MİLYONA ÇIKARILDI
Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: "2018'de 18 milyon dolar olan tanıtım bütçemizi 2019'da 75 milyon dolara 2020'de ise Türkiye Turizm Tanıtım ve geliştirme Ajansı katkısı ile 180 milyon dolara çıkardık. Türkiye tarihinde ilk kez yoğun etkili yaygın ve sürdürülebilir bir tanıtım politikasını hayata geçirmiş olduk. Üstelik bu tamamen işinin uzmanı profesyonel bir yapıda çağımızın değişen yeni iletişim yöntemleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeye başladık Turizm gelirlerimiz incelediğimizde gelirin yüzde 40'nın Marmara, yüzde 40'ının Akdeniz yüzde 10'unun Ege ve kalan yüzde 10'unun Anadolu'nun diğer bölgelerinden elde ettiğimizde görüyoruz. Bu sürdürülebilir bir politika değil. Anadolu'nun Turizm'den aldığı geliri arttırmamız gerekiyor. 40'tan fazla aynı bölgeye giden turistlerimiz var. Eğer onları başka bölgelerle tanışamazsak başka ülkelere kaptırmamız kaçınılmaz. Bu sebeple her bölgenin kendine özgü turizm potansiyelini ortaya çıkaracak yeni tanıtım ve yatırım politikaları üzerinde çalışıyoruz. Ege Bölgesi'nde de biri Çeşme'de diğeri Didim'de olmak üzere sadece bulundukları alanı değil bütün bölgeyi kalkındıracak 2 turizm merkezinin çalışmalarını başlattık. Bu projeler Ege'nin en büyük ihtiyacı 12 aylık turizmin gerekli olan golf, termal, kongre, etkinlik, spor, doğa, bisiklet ve benzer aktiviteleri içeren çok düşük yoğunluklu doğaya saygılı geri dönüşüm ve çevre politikaları ile uyumlu yüksek gelir grubuna hitap eden çağımızın ve geleceğin turizm ihtiyaçlarına uygun dünyada örnek gösterebilecek projeler"

"ANAVATAN SAYESİNDE TURİZMDE BİR NOKTAYA GELDİK"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ise ambargolara rağmen Türkiye'den destek alarak turizmde önemli noktalara geldiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gerek doğası ile gerekse tarihi zenginlikleriyle gerekse turizmin değişik alanlarında ve deniziyle ve senenin 10 ayı güneş alan bir ada. Bu adada turizmin her türlü çeşidini yaşamak mümkün. Kültüründen sağlığına, gastronomisine, baktığımızda adamızın güvenli ve çok güvenilir bir ülke olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Ama ne var ki 45 yıldır dünyadan ambargolar altında ilerlemekteyiz. İzolasyonlar altında kıvranmaktayız. Ulaşımda direkt uçuşlarımıza ambargo var. Ancak güvencemiz Türkiye Cumhuriyetimiz var. Anavatan sayesinde sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Oktay ve Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy sayesinde yapılan iş birlikleri turizmde bir noktaya geldik. İnanıyorum ki bu çalışmalarla daha ileriye gideceğiz" dedi.
Açılış programının sonunda katılımcılara plaket takdimi yapıldı.
 

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