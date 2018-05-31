Bakan Eroğlu yatırımları saydı, muhalefete yüklendi (3)

MANİSA’DA 99 MİLYONLUK 7 TESİSİN TEMELİNİ BAKAN EROĞLU ATTI

Manisa'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan baraj, gölet, tarımsal sulama projeleri ve seki yapımı gibi birçok projenin temel atma töreni Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla Alaşehir ilçesinde yapıldı. Demokrasi Meydanı’ndaki törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilileri Murat Baybatur ve İsmail Bilen, Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Manisa'da, il genelinde yapılacak olan projelerin temel atma töreni için Alaşehir ilçesine geldi. Eroğlu, 99 milyon TL'lik 7 yatırımla birlikte 1810 dekarlık tarım arazisinin sulanacağını, 3,54 milyon metreküp su depolanacağını, 2 mahallenin ve 70 dekar arazinin taşkınlardan korunacağını ve orman köylülerinin destekleneceğini söyledi. Eroğlu, Devlet Su İşleri tarafından Alaşehir Horzum Alayaka Barajı ve sulaması, Demirci Kuzuköy Barajı, Gördes Kobaklar Barajı, Spil Dağı Atalan Rekreasyon Göleti, Osmancık Köyü Sarnıç Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı projesinin ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetlerinin de temelinin atılacağını söyledi. Çiftçinin sulama sorununa, yapılacak barajlarla çözüm bulunacağını ve gelir getirici orman faaliyetleriyle köylünün kalkınacağını belirten Eroğlu, “Türkiye’yi 3,5 kat büyüttük. Türkiye dünyada 17’inci sıraya yükseldi, ancak bu yeterli değil. Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Bu ülke dünyada küresel bir güç olacak, buna yürekten inanıyorum. Çünkü bizim Kızıl Elmamız var" diye konuştu. Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“24 Haziran’da seçim var, ülkenin üzerinde oyun oynanıyor. Milletimiz bu oyunun farkında. 15 Temmuz’da FETÖ darbe teşebbüsünde bulundu, milletimiz fark etti. Şimdi batı yeni bir oyun oynuyor. Çünkü Türkiye’yi yok etmek istiyor. İnşallah 24 Haziran’da bu oyunu bozacağız. Bu seçim basit bir seçim değil. Bu seçim devletimizin bekası, milletimizin istiklali seçimidir."

SAĞANAK YAĞMUR BASTIRDI, VATANDAŞ KAPALI ALANA KAÇTI

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri tarafından temel atılacağı sırada şiddetli sağanak yağmur başladı. İftarlarını açmayı bekleyen vatandaşlar şiddetli yağmurdan kaçmak için Bakan Veysel Eroğlu’nun bulunduğu kürsüye ve etraftaki kapalı alanlara sığındı. Bakan Eroğlu, yağmuru yaptıkları hizmetin bereketi olarak yorumladı. Yağmur yüzünden birçok kişi iftarını açamadı, Eroğlu da bulunduğu kürsüden inemedi ve orucunu kürsüde açtı. Yağmurun dinmesinin ardından meydan boşaldı ve Bakan Eroğlu da Alaşehir’den ayrıldı.

Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN-Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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