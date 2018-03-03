Bakan Eroğlu: Vatandaşı susuz bırakmayacağız (2)

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu dün akşam yaşamını yitiren Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Ahmet Akyalçın'ın cenaze törenine katıldı. İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi üyeleri Celal Mümtaz Akıncı, Serdar Özgüldür ve Recep Kömürcü, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla çok sayıda da vatandaş katıldı. Bakan Eroğlu, beraberindekilerle Ahmet Akyalçın'ın ailesine taziyede bulundu. Kılınan namazın ardından Akyalçın dualar eşliğinde asri mezarlıktaki aile kabristanına defnedildi.

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