Bakan Eroğlu: Trump ve hükümet de bunun ne kadar hain olduğunu anladı (2)

SANDIKLI'DA AÇILIŞA KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sandıklı İlçesi'ne bağlı Ballık Köyü'nde Ballık Köyü Sulama Göleti Temel Atma Töreni ve Gelir Getirici Orman Projesi Çerçevesinde Köylülere Sertifika Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Eroğlu, Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık ve diğer protokol üyeleriyle öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrenciler Bakan Eroğlu'na tören alanına girişte çiçek takdim etti.

'4 AYLIK HÜKÜMETLER OLMUŞ'

Törende konuşan Bakan Eroğlu, "Parlamenter sistem Türkiye'nin ayağına prangalar vuruyor. Türkiye'nin ilerlemesini engelliyor. 'Neden' derseniz hemen izah edeyim. 1923'ten bu güne kadar 65 hükümet kuruldu. 1923 yılı ile 2017 yılını hesap edin. Ortalama bir hükümetin ömrü 16 ay. Bizim dönemi çıkarsak 10-11 ay. Bazen 4 aylık hükümetler olmuş" dedi.

Bakan Eroğlu'nun konuşması sırasında ikindi ezanı okundu. Konuşmasına ara veren Bakan Eroğlu ezanın sona ermesinin ardından "Şanlı bayrağımızın dalgalanması için 'evet' mi? Küresel bir güç için 'evet' mi? Ezanların dinmemesi için 'evet' mi?" diye sordu. Kalabalıktan da 'evet' yanıtı yükseldi.

DAVUL ÇALDI

Bakan Veysel Eroğlu konuşmasının ardından yüklenici firma yetkilileriyle sulama göletinin bitiş tarihini 31 Aralık 2018 saat 11.59 olarak kararlaştırarak protokol imzaladı. Daha sonra göletin temel atma töreni gerçekleştirildi. Gelir getirici proje kapsamında köylülere sertifikalarını dağıtan Bakan Eroğlu, törende kendisini karşılamak için gelen davulcuların ricası üzerine davul çaldı. Ballık İlkokulu bahçesine çam fidanı diken Bakanı Eroğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdikten sonra Köy Camisinde ikindi namazını ve köyden ayrıldı.

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