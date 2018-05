Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son yağışların barajlara çok faydasının olduğunu belirterek, doluluk oranlarında bir sıkıntının olmadığını söyledi. Toplu temel atma ve açılış merasimlerine katılmak üzere Osmaniye'ye gelen Bakan Eroğlu ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Vali Ömer Faruk Coşkun ile bir süre görüşen Bakan Eroğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kente eli boş gelmediklerini, hasretle beklenen barajın temelini atacaklarını ifade eden Eroğlu, "Bugün Savrun Barajı'nın temelini atacağız. Baraj, tarlalara sulama imkanıyla çiftçilere ekonomik kazanç sağlayacak. Geçen sene Türkiye genelinde 375 tesis ve 110 barajı tamamladık" dedi.

Bakan Eroğlu, Bahçe ilçesindeki İnderesi Göleti'yle ilgili çalışmalarla ilgili ise "Devlet Bahçeli'nin memleketi olduğu için aynı zamanda Bahçeli'ye müjde verelim, onun da arzusuydu. En kısa zamanda temelini atacağız" dedi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA YÜZDE 88 DOLULUK VAR

Bakan Veysel Eroğlu, barajlardaki doluluk oranı ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Her ilde değişiyor ama bazı illerde doluluk yüzde 50 olursa tehlikeye varır ama bazı illerde de çok büyük barajlar, yüzde 20 dolu olsa bile onun bir sıkıntısı olmuyor. Şu anda içme suyu maksatlı barajlarda doluluk oranı yüzde 45. Bu son yağışların çok faydası oldu. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 50'yi aştık. Düşüktü, yüzde 38'lerdeydi. Enerji maksatlı barajlarda da yüzde 50'yi yakaladık. Büyükşehirlerde bir sıkıntı yok. İstanbul'da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa'da yüzde 99, İzmir'de yüzde 47, Ankara'da yüzde 20 ama orada da problem yok. Özetle, geçen sene son yılların en büyük kuralığını yaşadık. Ama çok sayıda baraj yaptığımız için, yani 525 baraj, bin gölet, suyu biriktirdiğimiz için o sudan istifade ettik. Dolayısıyla kuraklığı fark etmedik. Bu seneki yağışlara bakacak olursak, yani 1 ekimden bu güne kadar olan yağışlarda, Türkiye genelinde son yağışlarla birlikte yüksek bir eksiklik vardı ama yüzde 10'a düştü. Normalden yüzde on düşük. Ama Marmara bölgesinde artma var. Eğe'de yine azalma var. Güneydoğu'da ise yüzde 25 azalma var. Ama geçen seneye göre ise yüzde 11 oranında bir artma var. Geçen seneden iyiyiz fakat uzun dönem 30-40 yıl ortalamasında ise yüzde on oranında aşağılardayız. Ama şuanda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Çünkü son yağışlar gerçekten çok faydalı oldu. Bu yağışlar bekleniyordu, bunlarla birlikte barajlardaki su seviyesi de bazı bölgelerde yüzde 2 bazı bölgelerde yüzde 5 oranında arttı. Buda çok faydalı. Önümüzdeki günlerde de yağışlı bir hava var. Önümüzdeki salı gününden itibaren yağışlar ülkemizi büyük ölçüde terk ediyor. Perşembe günü batıdan tekrar başlıyor. Allaha şükür bu yağışların çok faydası oldu. Geçen sene Şanlıurfa'ya düşmesi gereken normal yağışın yüzde 30'u düşmüştü. Bu noktada geçen yıl bu bölgelerde büyük sıkıntı içerisindeydik. Hatta vatandaşlar neredeyse mart ayında ekinler için su talep etmişti. Bu yıl için ise bu sıkıntı ortadan kalktı."

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI

Yaz yağışları konusunda vatandaşları da uyaran Bakan Eroğlu şöyle devam etti:

"Yaz yağmurları şiddetli ve ani olur. Bu konuda vatandaşlarımız mutlaka dikkatli olmalıdır. Dere yataklarından uzaklaşmaları gerekir. Geçtiğimiz gün iki gencimiz dereden karşıya geçmek isterken yaşamını kaybetti. Sel sularından geçmek mümkün değil. Özellikle böyle durumlarda vatandaşlarımız dere kenarlarına yaklaşmasınlar. Çok şiddetli akım vardır. Yarım için kurtarma ekibini beklesinler. Sel ve su baskınlarına karşı daha dikkatli olunmalı. Ayrıca yaz aylarında çocuklarda kanallara girmesin. Bu kanallarda da çok hızlı akım vardır. Kurtarmak mümkün değildir."

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Savrun Barajı ile Cevdetiye Regülatörü-Hamis Çayı Mansap Düzenlenmesi tesisinin temelini attı. Bakan Eroğlu, ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan Merkez Karaçay Deresi 3.Kısım taşkın koruma tesisinin de açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca, 10 aileye gelir getirici tür, 13 aileye de ORKÖY sertifikası veren bakan Eroğlu, fıstık çamı, mavi servi, incir, harnup ve zeytin fidanı türlerinden oluşan toplam 2 bin fidanı da vatandaşlara ücretsiz dağıttı.



