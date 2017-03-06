Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

Bakan Eroğlu, Simav'da anayasa değişikliğini anlattı

Mehmet YENEN/SİMAV(Kütahya), ()- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kütahya'nın Simav İlçesi'nde yaptığı konuşmada, yeni hükümet sistemiyle cumhurbaşkanının yürütmenin başı olacağı için daha fazla hesap vereceğini söyledi....

Bakan Eroğlu, Simav'da anayasa değişikliğini anlattı

Mehmet YENEN/SİMAV(Kütahya), ()- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kütahya'nın Simav İlçesi'nde yaptığı konuşmada, yeni hükümet sistemiyle cumhurbaşkanının yürütmenin başı olacağı için daha fazla hesap vereceğini söyledi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, açılış ve temel atma törenleri için geldiği Simav İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'ndan halka seslendi. Bakan Eroğlu'nun Simav ziyaretine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Partili Kütahya Milletvekili Süleyman Özkan ile bakanlığın bürokratları da katıldı. Türkiye'nin bir türlü yakalayamadığı istikrarı 16 Nisan'da yapılacak referandum sonrası halkın hür iradesi sayesinde vereceği 'Evet' oylarıyla yakalayacağını savunan Bakan Eroğlu, şöyle dedi:
"Yeni sistemde cumhurbaşkanı halka her konuda hesap verecek konumda. Oysa şimdiki sistemde cumhurbaşkanından hesap sormak mümkün değil. 1982 Anayasası'nda cumhurbaşkanına bütün yetkiler verilmiş. İstediği bakanı alabilir, istediği kişiyi yeni bakan tayin eder. Ama yeni hükümet sistemiyle artık cumhurbaşkanı yürütmenin başı olduğu için ona hesap sorulabilecek. Bu yüzden ben şahsen cumhurbaşkanının yerinde olsam böyle bir sistemi istemem. Sonsuz yetki var, sorumluluk yok. Düşünün Amerika'da kaç başkan geldi geçti. Aşağı yukarı bir başkan hariç hepsi süresini tamamlamış, çünkü istikrar var, dolayısıyla Amerika büyümüş. Ama biz hala dünyanın 16'ncı ekonomisiyiz. Bu yüzden Türk milletine bu sistem yakışmaz, bizim çok daha ileri noktalarda olmamız lazım. Bu da yeni bir sistemle mümkündür."
Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için pek çok devletin PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerine finans desteğinin yanında silah, malzeme ve eğitim desteği sağladığını belirten Bakan Eroğlu, bu ülkelerin tarih sahnesinden silinmesi için dua ettiğini söyledi. Bakan Eroğlu, yapımı tamamlanan Simav'a bağlı Kiçir Köyü yakınlarındaki göleti hizmete açtıktan sonra Kütahya'nın Emet İlçesi'ne hareket etti.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.