Bakan Eroğlu, Simav'da anayasa değişikliğini anlattı

Mehmet YENEN/SİMAV(Kütahya), ()- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kütahya'nın Simav İlçesi'nde yaptığı konuşmada, yeni hükümet sistemiyle cumhurbaşkanının yürütmenin başı olacağı için daha fazla hesap vereceğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, açılış ve temel atma törenleri için geldiği Simav İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'ndan halka seslendi. Bakan Eroğlu'nun Simav ziyaretine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Partili Kütahya Milletvekili Süleyman Özkan ile bakanlığın bürokratları da katıldı. Türkiye'nin bir türlü yakalayamadığı istikrarı 16 Nisan'da yapılacak referandum sonrası halkın hür iradesi sayesinde vereceği 'Evet' oylarıyla yakalayacağını savunan Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

"Yeni sistemde cumhurbaşkanı halka her konuda hesap verecek konumda. Oysa şimdiki sistemde cumhurbaşkanından hesap sormak mümkün değil. 1982 Anayasası'nda cumhurbaşkanına bütün yetkiler verilmiş. İstediği bakanı alabilir, istediği kişiyi yeni bakan tayin eder. Ama yeni hükümet sistemiyle artık cumhurbaşkanı yürütmenin başı olduğu için ona hesap sorulabilecek. Bu yüzden ben şahsen cumhurbaşkanının yerinde olsam böyle bir sistemi istemem. Sonsuz yetki var, sorumluluk yok. Düşünün Amerika'da kaç başkan geldi geçti. Aşağı yukarı bir başkan hariç hepsi süresini tamamlamış, çünkü istikrar var, dolayısıyla Amerika büyümüş. Ama biz hala dünyanın 16'ncı ekonomisiyiz. Bu yüzden Türk milletine bu sistem yakışmaz, bizim çok daha ileri noktalarda olmamız lazım. Bu da yeni bir sistemle mümkündür."

Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için pek çok devletin PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerine finans desteğinin yanında silah, malzeme ve eğitim desteği sağladığını belirten Bakan Eroğlu, bu ülkelerin tarih sahnesinden silinmesi için dua ettiğini söyledi. Bakan Eroğlu, yapımı tamamlanan Simav'a bağlı Kiçir Köyü yakınlarındaki göleti hizmete açtıktan sonra Kütahya'nın Emet İlçesi'ne hareket etti.



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