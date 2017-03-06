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Bakan Eroğlu, Simav'da anayasa değişikliğini anlattı (2)

'BİZ GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUZ' Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gediz İlçesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Gürkuyu Üzümlü Barajı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yolları...

Bakan Eroğlu, Simav'da anayasa değişikliğini anlattı (2)

'BİZ GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUZ'
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gediz İlçesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Gürkuyu Üzümlü Barajı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yolları ve köprü yapımı için düzenlenen temel atma törenine katıldı. Gediz'de 12 milyon TL toplam yatırımla gerçekleştirilen, iki adet tesisin temel atma törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya milletvekilleri, AK Partili Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Turgut Çıtak, AK Partili Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük ve vatandaşlar katıldı.
Gediz Belediyesi önünde düzenlenen törende vatandaşlara seslenen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu mevcut parlamenter sistemin aksayan yönlerine değinip, "Başbakanın yetkisi var, cumhurbaşkanının yetkisi var. İki tane yumurta çarpıştığında birisi veya ikisi kırılıyor. Bunun faturasını kim ödüyor? Millet ödüyor. Sayın Turgut Özal, Yıldırım Akbulut'u 'Benim sözümü dinler' diye başbakanlığa getirdi, kendisi köşke çıktı ama bir ay sonra arada kavga oldu. Daha sonra Mesut Yılmaz ile krizler ortaya çıktı. Hatırlarsınız Ecevit, Necdet beyi cumhurbaşkanlığı makamına oturttu ve o da kafası bozuldu anayasa kitapçığı attı. Bir anda kriz, kriz, kriz... Ekonomi felç oldu. Bunun faturasını siz ödediniz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasında herhangi bir sorun olmadığını kaydeden Eroğlu, "Ancak siz buna bakmayın, biz geleceği düşünüyoruz. Devletler tarihinde 10, 20, 30 yılların önemi yoktur. Dolayısıyla Türkiye'nin istikbali önemli, istikrarı önemli, gelecek önemli, güçlü büyük Türkiye önemli. İstikrar için kararımız 'evet', büyük Türkiye için, küresel güç Türkiye için evet. Yani evet demek için yüz tane sebep var, ama hayır demek için bir sebep gösteremezsiniz" diye konuştu.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuşmasının ardından DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Gürkuyu Üzümlü Barajı ile OGM tarafından yapılacak olan tesislerin temelini attı. Program sonunda protokol üyeleri tarafından 'orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Or-Köy kredi sertifikaları' dağıtımı yapıldı. Ayrıca tüm vatandaşlara ceviz fidanı dağıtıldı.
Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), ()

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