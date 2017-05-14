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Bakan Eroğlu: Piknik yapanlar mutlaka ateşini söndürsün

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, havanın ısınmasıyla piknik alanlarına gidenleri uyararak, "Piknik yapanlar mutlaka ateşini söndürsün. 'Ateş yakılmaz' diye koyduğumuz yasaklı bölgeler var bunlara...

Bakan Eroğlu: Piknik yapanlar mutlaka ateşini söndürsün

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, havanın ısınmasıyla piknik alanlarına gidenleri uyararak, "Piknik yapanlar mutlaka ateşini söndürsün. 'Ateş yakılmaz' diye koyduğumuz yasaklı bölgeler var bunlara riayet etsinler. Piknik yaptıkları alanlardaki çöplerini özellikle şişe kırıklarını toplasınlar" dedi.
Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kuran Kursu Hafızlık törenine katıldı. Buradaki konuşmasında Şuhut'un geçmişte özellikle hafız yetiştiren bir yer olduğunu belirten Bakan Eroğlu, zamanla hafızlık eğitiminin zayıfladığını söyledi. Kuran'ı sadece okumanın ve öğrenmenin yetmeyeceğini aktaran Bakan Eroğlu, "Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ilk emri 'oku' emridir. Okuyacağız ama onu yaşayacağız. Oku demek sadece yüzünden okumak değil, onu yaşamaktır. Her şeyiyle yaşayacağız" dedi.
Konuşmaların ardından 35 hafıza belge ve hediyeleri verildi.
"ÇÖPLERİ, ŞİŞE KIRIKLARINI TOPLASINLAR"
Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, havanın ısınmasıyla piknik alanlarına giden vatandaşı uyararak, dikkatli olmalarını istedi. Bakan Eroğlu, şunları söyledi:
"Havalar ısınmaya başladı. Vatandaşımız piknik alanlarına çıktığı zaman dikkatli olmalarını istiyoruz. Orman yangınları çıktığı zaman söndürmesi çok zor ve zahmetli oluyor. Hatta bu konuda şehitler veriyoruz. O bakımdan bütün vatandaşımızdan şunu istirham ediyorum; piknik yapanlar mutlaka ateşini söndürsün. 'Ateş yakılmaz' diye koyduğumuz yasaklı bölgeler var bunlara riayet etsinler. Piknik yaptıkları alanlardaki çöplerini özellikle şişe kırıklarını toplasınlar. Ormanı aldığı gibi tertemiz bıraksın." 
Bakan Eroğlu, vatandaştan olası bir yangın çıkması halinde de Alo Orman Yangın Hattı olan 177 numaralı telefona haber vermelerini istedi.

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