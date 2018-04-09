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Bakan Eroğlu'nun tedavisi sürüyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da gribal enfeksiyon şüphesiyle 3 gün önce hastanede tedaviye alınan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sosyal medyadan sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Geçen hafta perşembe...

Bakan Eroğlu'nun tedavisi sürüyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da gribal enfeksiyon şüphesiyle 3 gün önce hastanede tedaviye alınan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sosyal medyadan sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Geçen hafta perşembe ve cuma günleri bir dizi temas ve ziyarette bulunmak için memleketi Afyonkarahisar'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, cuma günü rahatsızlanarak programlarını iptal etti. Gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Bakan Eroğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Bakan Eroğlu'nun hastanede yatarak tedavisinin devam ettiğini duyan protokol üyeleri ve pek çok vatandaş da hastanenin yolunu tuttu. Bakan Eroğlu'nu ziyarete gelenleri korumaları karşıladı. Dinlenmesi gerektiği için yakınları dışında kimsenin yanına alınmadığı Bakan Eroğlu'nu görmeye gelenler geçmiş olsun dileklerini ise oluşturulan anı defterine not etti.
'SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ'
Bakan Veysel Eroğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan bir paylaşımda bulundu. Bakan Eroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık durumum gayet iyi. Gribal enfeksiyon sebebiyle hastanedeki tedavim sürecinde arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen bütün dostlara teşekkür ediyorum" dedi.

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