Bakan Eroğlu, İzmir'de sahur vakti temel attı, açılış yaptı

İZMİR'e gelen Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bergama ilçesinde sahur yaptı. İzmir'in ilçelerindeki 12 tesisin temel atma ve açılış törenine katıldı.

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri tarafından İzmir'in ilçelerinde bazıları yapılacak olan ve bazıları da tamamlanan 12 tesisin temel atma ve açılış töreni için Bergama'ya geldi. Bakan Eroğlu, program kapsamında, saat 01.00'de, törenin yapılacağı, Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi'nin bahçesine geldi. Bakan Eroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, Bakanlığı tarafından bugüne kadar İzmir'e yapılan yatırımları anlattı, şimdi de 206 milyon TL'lik yeni yatırımlar için buluştuklarını söyledi. Bakan Eroğlu, İzmir'e DSİ tarafından yapılan barajlar ve sulama göletlerinden bahsederek, "İzmir'de sulama olmazsa ürün fazla alamazsınız ama su gelince en az 4 katla 14 misli arasında gelir artışı oluyor. Bunu hesap ettik. 301 milyon TL, sulamalardan dolayı çiftçimizin cebine giriyor. Çiftçi dostu biziz" dedi. Temeli atılan 'Selçuk Efes Antik Kanalı ve Denize Çıkış Yapısı' projesine önem verdiğine değinen Bakan Eroğlu, projeyle eski Küçükmenderes Nehri yatağının düzenlenmesi yapılarak, Efes Antik Kenti'ne denizden ulaşımın sağlanacağını ifade etti.

'BÜYÜKŞEHİR KUŞ CENNETİNE YATIRIM YAPMADI'

İzmir Kuş Cenneti'ne su temin edildiğini ve açılışını bugün yaptıklarını da belirten Bakan Eroğlu, "İzmir Kuş Cenneti, daha önce polemik mevzusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vermiştik ama bakımını yapmadı. Burada açık söylüyorum, yatırım yapmadı. Süresi bitince zaten bizimdi, bize geçti. Bu zihniyet neredeyse burayı kurutacaktı. Biz buraya yıldırım hızıyla ilave su getiriyoruz. Burayı çok daha güzel hale getirdik, flamingolar o kadar çoğaldı ki saymakla bitmiyor. Kuş Cenneti İzmir'de muhteşem oldu. Onu da koruyan, muhafaza eden biziz. Birileri diyor ki orayı Orman Su İşleri Bakanlığı aldı. Zaten bize aitti, neyi alıyoruz. Buraya güya bina yapacakmışız, rant için kullanacakmışız. Öyle bir şey yok kardeşlerim. Biz burayı muhteşem şekilde Kuş Cenneti olarak kullanıyoruz ve dünyadaki en muhteşem Kuş Cenneti olarak tanıtmak için de hazırlık yaptık" dedi.

'BU BATI'NIN OYUNU BİTMİYOR, YENİ BİR TEZGAH PEŞİNDELER'

Türkiye'nin yapılan yatırımlarla dünyadaki en büyük büyümeyi yakaladığını, dünyadaki 10 mega projenin 6'sının Türkiye'de olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, "Türkiye bu şekilde kalkındıkça bazı ülkeler, Türkiye'nin önünü kesmek için bir takım planlar, bir takım oyunlar peşinde. Hatırlayın daha önce partiyi kapatma olayı, Gezi hadiseleri, Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan hareketlerdi. Daha sonra 15 Temmuz'da biliyorsunuz, tarihimizin en kanlı terör örgütü FETÖ, bir darbe teşebbüsünde bulundu. Bunu yaptıran kim? Bu hain nerede? Amerika'da. Biz istiyoruz vermiyorlar. Ayrıca PKK'yı kuran kim? Batı, PYD'yi kuran kim Batı, DAEŞ'i kuran kim Batı. Biz paramızla silah istiyoruz, bize vermiyor ama onlara binlerce TIR silah ve bir takım mühimmat gönderiyor. Niçin, çünkü Türkiye'nin önünü kesmek. Hatta bu FETÖ terör örgütünün alçak darbe teşebbüsü dışında, güney sınırlarımızda bir terör devleti kurmak istediler. Ama Allah'a şükürler olsun kahraman ordumuz, polisimiz, özel harekat, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Fırat Kalkanı Harekatı'yla bu oyunu bozdu. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile bu ikinci oyunu bozdu. Ama bu Batı'nın oyunu bitmiyor, yeni bir tezgah peşindeler, 'Acaba Türkiye'yi ekonomik olarak nasıl çökertiriz? Dolar ile oynayalım. Allah'ın izniyle bu kahraman millet onların oyunlarını tekrar bozacak. Bunun için seçimler 24 Haziran'a alındı. Bu hizmetlerin devamı açısından diyoruz ki yola devam. Çünkü Türkiye'nin büyük hedefleri var. 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için 24 Haziran seçimleri fevkalade önemli. Tarihimizdeki en önemli seçimi. İnşallah hepiniz sandığa gidip, gümbür gümbür oyu vuracaksınız" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de İzmir'in yüzde 40 ormanlarla kaplı olduğunu, bunların yüzde 51'inin ise verimli ormanların oluşturduğunu belirterek, geri kalan alanların rehabilite çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. İnsanın yaşadığı her noktada ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyleyen Karacabey, Bergama ilçesinde bal ormanı oluşturduklarını, buraya şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in ismini vereceklerini dile getirdi.

Bakan Eroğlu, konuşmaların ardından Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi. Daha sonra Eroğlu, Vali Ayyıldız, Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu ile tesislerin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törenin ardından Bakan Eroğlu, alanda etkinliğe katılanlarla sahur yaptı.



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