Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi, Aziz Yıldırım'ı şoke eden sonuç
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü

Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok (2)

'SAĞLIK SİSTEMİMİZ AMERİKA'DAN DA İLERİ' Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilecik'teki programının ardından yatırım bedeli 62 milyon liralık 8 tesisin toplu açılış ve temel atma töreni nedeniyle Eskişehir'e geldi. Vali...

Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok (2)

'SAĞLIK SİSTEMİMİZ AMERİKA'DAN DA İLERİ'
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilecik'teki programının ardından yatırım bedeli 62 milyon liralık 8 tesisin toplu açılış ve temel atma töreni nedeniyle Eskişehir'e geldi. Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Eroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'deki sağlık sisteminin Amerika'dan daha ileri olduğunu söyledi. Eroğlu şöyle konuştu:
"Sağlık Bakanlığımız muazzam bir sağlık sistemi kurdu. Bakın arkadaşlar şu anda bizim sağlık sistemimiz var ya dünyada Amerika'dan da ileri, ben oraları gördüm. Oralarda da yaşadım. Doktora sonrası için. Onlardan çok daha ileriyiz, şu anda sağlık sistemimiz. Gurur duymamız lazım. Ben Eskişehir'de daha önce doktora yaparken çalıştım. Arkadaşlar ya burada ambulans yoktu ya. Hatta biz Emirdağlılar genelde 'külüstür' deriz. Külüstür ambulanslar vardı. İçinde akaryakıt yoktu. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 55 tane tam mükemmel ambulans var. 27 tane 112 acil istasyonu var. Ayrıca 2 tane kar paletli ambulans, bir adet uçak ambulans var. Nereden nereye. Seyitgazi'de, Çifteler'de, Mahmudiye'de veya herhangi bir yerde vatandaşın başına bir şey gelse gidiyor helikopter alıp getiriyor. Mükemmel bir şekilde. Bu durumdan gurur duymamız lazım. Kente 1081 yataklı modern, 5 yıldızlı otel konforunda Şehir Hastanesi kuruluyor."
Bakan Eroğlu konuşmasını ardından Vilayet Meydanı'ndaki törene katılarak butona basıp 8 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi, 3 tesisin de temelini attı.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325