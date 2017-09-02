Bakan Eroğlu'dan seçim uyarısı

Sait KARADUMAN/ AFYONKARAHİSAR, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2019 yılında Türkiye'de iki seçim yapılacağını belirterek, "Seçim zamanı yapılan çalışmalardan ziyade öncesinde yapılan çalışmalar daha etkili. Eskisi gibi yüzde 35 oy alarak iktidar olmak mümkün değil. Yüzde 50+1 dolayısı ile daha çok gayret etmemiz, daha çok kardeşlerimizi kucaklamamız gerekir" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Afyonkarahisar'da bayramlaşma programına katıldı. Taş Medrese'deki bayramlaşma programına Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Ak Parti milletvekilleri Hatice Özkal ve Ali Özkaya, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Çoban, teşkilat yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, 2019'da Türkiye'nin önünde iki seçim olduğunu söyledi. Seçim çalışmalarına şimdiden başlanılması gerektiğini ifade eden Bakan Eroğlu, "Önümüzde iki büyük seçim var. Bu seçimler dönüm noktası. Özellikle mahalli idare seçimleri Mart 2019. Akabinde Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Yeni bir sisteme geçiyoruz, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve milletvekilliği seçimleri. Ak Parti'nin belediye seçimlerinde gümbür gümbür destan yazması lazım. Eskisi gibi yüzde 35 oy alarak iktidar olmak mümkün değil. Yüzde 50+1 dolayısıyla daha çok gayret etmemiz, daha çok kardeşlerimizi kucaklamamız gerekir" dedi.

Teşkilatın herkesi kucaklaması gerektiğini ve Ak Parti'nin herkesin günlünü alması gerektiğini kaydeden Bakan Eroğlu, seçim zamanı yapılan çalışmalardan ziyade öncesinde yapılan çalışmaların daha etkili olduğuna işaret etti.

Bakan Eroğlu, “Bu yüzden sizlerden istirhamım şu; bütün arkadaşlarımız bugünden tezi yok herkesle bayramlaşacak, herkesin gönlünü alacağız. Bakın, belediye başkanlarımız veya hükümet şu yolları altınla kaplasa gönül almadıktan sonra neticeye ulaşamayız. Ak Parti herkesin gönlünü kazanacak. Şu anda yapılan çalışmaların etkisi 30 ise seçim zamanında yapılan çalışmaların etkisi 1'dir. Nasıl olsa vatandaş diyecek ki 'Seçim olduğu için geliyorsunuz' Ama ast olan şimdi çalışmaktır" dedi.

Bakan Eroğlu konuşmasının ardından kente yapılacak gölet, sulama tesisi ve okuldan oluşan toplam maliyeti 65.5 milyon TL'yi bulan 5 yatırım müjdesini açıkladı.



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