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Bakan Eroğlu bakanlık kasasına vasiyet bırakacak (2)

"UŞAK'TA TURİZMİ ÖN HLANA ÇIKARACAĞIZ" Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Banaz'daki temel atma töreninin ardından, Uşak Valisi Ahmet Okur'u makamında ziyaret etti. Valilik Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen...

Bakan Eroğlu bakanlık kasasına vasiyet bırakacak (2)

"UŞAK'TA TURİZMİ ÖN HLANA ÇIKARACAĞIZ"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Banaz'daki temel atma töreninin ardından, Uşak Valisi Ahmet Okur'u makamında ziyaret etti. Valilik Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, hükümetleri döneminde Uşak'a 6 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini, bunun 600 milyon lirasını bakanlığının yaptığını söyledi. Eroğlu, "Şu anda bakanlığımızca Uşak Tabiat Turizmi Mastır Planı hazırlandı. Bu plan çerçevesinde Uşak'taki tüm güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Uşak'ı ormanı, tarihi güzelliklerinin yanı sıra tabiat ve doğa turizmi ile ön plana çıkaracağız" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ
Referandumdan sonra  Türkiye'de iki başlılığın ortadan kalkacağı görüşünü savunan Eroğlu, "Aziz milletimiz zaten çalışmaları görüyor. Gittiğim her yerde tüm yerleşim yerleri ayaktaydı. Halkın coşkusu çok fazla. Vatandaşlar anayasa değişikliği konusunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi anlamış. Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi okumuşlar. Kılıçdaroğlu, 'Başbakanla Cumhurbaşkanı farklı partilerden olursa büyük kavga olacak' diyor. Biz bu kavgayı bitirmek için bu değişikliğe gidiyoruz" diye konuştu.

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