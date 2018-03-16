Bakan Eroğlu: Aydın, 100-150 yıl sonra çöl olacak

AYDIN'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, il için özel bir çalışma yaptırdığını belirterek, "Jeolojik yapısı nedeniyle Aydın'daki dağların tamamı erozyona müsait. Tarım Bakanlığıyla birlikte bizim bütün ekibimiz çalıştı. Aydın, 100-150 yıl sonra çöl olacak. Aydın Ovası tamamen elden gidiyor. Çok ciddi bir sorun olan bu konuda dün tüm ilgililere 4 saate yakın bir sunum yapıldı. Aydın'da çok özel bir çalışma yapıyorum. Erozyondan korunmak için teraslama ve ağaçlandırma yapacağız. Gelir getirici türleri tercih edeceğimiz alanları kurayla orman köylülerimize dağıtacağız. Kuraklığı ortadan kaldıracağız" dedi.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu İsale Hattı ile Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu Arıtma Tesisinin toplu temel atma törenlerine katılmak için Aydın'a geldi. Eroğlu'nun kentteki ilk ziyareti, AK Parti İl Başkanlığı oldu. Parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan, gelmeden önce Aydın için özel bir çalışma yaptırdığını ifade eden Bakan Eroğlu, "Jeolojik yapısı nedeniyle Aydın'daki dağların tamamı erozyona müsait. Tarım Bakanlığıyla birlikte bizim bütün ekibimiz çalıştı. Aydın 100-150 yıl sonra çöl olacak. Aydın Ovası tamamen elden gidiyor. Çok ciddi bir sorun olan bu konuda dün tüm ilgililere 4 saate yakın bir sunum yapıldı. Aydın'da çok özel bir çalışma yapıyorum. Erozyondan korunmak için teraslama ve ağaçlandırma yapacağız. Gelir getirici türleri tercih edeceğimiz alanları kurayla orman köylülerimize dağıtacağız. Kuraklığı ortadan kaldıracağız" dedi."İSTANBUL'DA SU SIKINTISI YAŞANMAYACAK"İstanbul'da barajların yüzde 90'ının dolu olduğunu ve burada su sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Eroğlu, "Bıyıklarımı kesersem, bilin ki su kesintisi var. İzmir'de de yüzde 49.3 dolu barajlar. Gördes Barajı sayesinde İzmir'in 59 yıllık su sorununu çözmüştük. Bursa, Aydın, Denizli ve Afyon gibi Türkiye'nin hiçbir yerinde su sıkıntısı yok. Ben 'suyu israf etmeyin' deyince, millet endişeleniyor. Ben 'İstediğiniz kadar kullanın, bu korku artık kalksın' diyorum ama gene de suyumuzu israf etmeyelim. Aydın'ın da tüm merkezine 2050 yılına kadar su yetecek ve sıkıntı yaşanmayacak. Aydın'da doğru dürüst sulama yoktu. Şu ana kadar 426 bin 200 dekar araziyi biz suladık. Aydın'daki bu sulama sayesinde yılda cebinize 469 milyon TL para giriyor. Sulanmayacak yer bırakmayacağız ve bu yılı Aydın'da sulama yılı ilan edeceğiz" dedi."AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ"Ağaçlandırma seferberliği başlatacaklarını belirten Eroğlu, "Bölge Müdürümüze talimat verdim. Tüm şube müdürleri belirli köyleri alacak. Muhtarlarla görüşecek tüm bölgeyi fıstık çamı ve her türlü fidanlar dikerek ağaçlandıracağız. Arazi bizden, parası bizden, dikmesi bizden, fidanı bizden, bakımı ise vatandaşa ait. Bunu babası bile oğluna yapmaz. Kendi tarlası için de vatandaşın parası yoksa devletten yüzde 65 hibe, gerisini artık siz yapın. Tarlası yamaçtaysa, tarlası kuraklıktan elden gidiyorsa, bize muvakkat versin biz o tarlayı ağaçlandıralım" dedi.İl genelinde Büyükşehir sınırlarındaki bazı göletleri belediyenin yapamadığını söyleyen ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na çağrı yapan Eroğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanı hanımefendi, basın mensuplarının huzurunda 'Biz bunu yapamıyoruz' desin. Cumhurbaşkanı veya Başbakan'dan kime isterse ondan rica etsin. Desin ki 'Bizim yapacak gücümüz yok, bunu devlet yapsın' desin. Biz onu da devlet olarak yaparız" dedi.Partideki konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan llk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Eroğlu'nu öğrenciler sevgi gösterisiyle karşıladı. Eroğlu, bahçede hazırlanan fidanları, öğrencilerle birlikte dikti. İlk fidan zeytin fidanı olunca Eroğlu Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili anlamının büyük olduğunu öğrencilere anlatı. Bahçeye zeytin, incir ve benzeri yaklaşık 200 civarında fidan dikildi.Bakan Eroğlu'na AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem ile İl Başkanı Ömer Özmen eşlik etti.

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