Bakan Eroğlu, anayasa değişikliği toplantısına katıldı

Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa değişikliğinin halka nasıl anlatılacağına ilişkin memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Korel Termal Otel'de düzenlenen 'Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi' konulu toplantıya katıldı. Basına kapalı toplantı arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, Anayasa değişikliğinin halka nasıl anlatılacağı ile ilgili geniş katılımlı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Eroğlu, şöyle konuştu:

"Anayasa profesörleri, hocalarımız, rektörler, dekanlar, medya mensupları var. Anayasa ile ilgili neler yapılacak, vatandaşa bu nasıl anlatılacak, gerçekten anayasanın millet adına getirdiği bir takım avantajlar var, bunlar nasıl ele alınacak onlar ele alındı, müzakere edildi. Bugün öğleden sonra ve yarın da devam edecek. Gerçekten çok faydalı oluyor. Herkesin düşüncesi alınıyor. Her gruptan seçkin katılımcılar var. Onlardan istifade edecek, bir rapor hazırlayacağız."

Bakan Eroğlu, bu toplantının TBMM'deki oylamadan hemen sonra başlamasının çok isabetli olduğunu, aynı zamanda Afyonkarahisar'ın tanıtılması açısından da önem taşıdığını söyledi. Eroğlu, "Afyonkarahisar termal turizmde Türkiye'nin başkenti, şimdi de dünya başkenti haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bugün ve yarın basına kapalı devam edecek toplantıya akşam Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Burhan Kuzu'nun da katılmasının beklendiği kaydedildi.

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