Bakan Eroğlu: Akdeniz foku neslinin devamı için yaşam alanları mutlaka korunmalı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, nadir ve tehlike altında olan Akdeniz fokunun neslinin devam etmesi için yaşam alanlarının mutlaka korunması gerektiğini, bu hayvanların hasta, yaralı, ölü görülmesi durumunda ihbar edilmesini istedi.Mersin’de, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü türleri koruma ve izleme çalışmaları kapsamında Erdemli ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen 'Mersin İli Akdeniz Foku Tür Koruma Eylem Planı' ile Akdeniz foklarının izleme çalışmalarına devam ediliyor. Geçtiğimiz nisan ayında Mersin kıyılarında başlanan izleme çalışmaları ile Erdemli Narlıkuyu mevki ile Antalya Gazipaşa İlçesi Kaledran mevki arasında kalan çok sayıda Akdeniz fokunun üreme, beslenme ve dinlenme mağaraları tespit edilmeye çalışılıyor. Elde edilen Akdeniz foku envanteri sayesinde de fokların popülasyon durumları belirleniyor. Yürütülen çalışmalarda tespit edilen üreme mağaralarına yerleştirilen fotokapanlar sayesinde fok habitatları izlenebiliyor. Yürütülen izleme çalışmalarında 10 fok üreme mağarasında toplam 15 fotokapan ile izleme yapıldı. İlerleyen dönemde 10 fok mağarasına daha fotokapan yerleştirilmesi planlanıyor. 15 fotokapandan alınan görüntüler ve arazi çalışmalarıyla yapılan izlemeler sonucunda her mağarada fokların günlük aktivite desenleri çıkartılarak, dönemsel mağara kullanma durumları incelendi. Gerek arazi çalışmalarında gerekse fotokapan görüntülerinde özellikle de yavrulu fokların görülmesi ve kayıt altına alınması türün neslinin devamlılığı açısından olumlu bir gelişme olarak kaydedildi.BAKAN EROĞLU: İHBAR EDİNAkdeniz foku, Mersin kıyılarında uluslararası sözleşmelerle ve ulusal düzeyde kanunlarla korunan, nesli tehlike altındaki nadir ve bayrak türlerden biri olma özelliği taşıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da çalışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, nadir ve tehlike altında olan türün neslinin devam etmesi için yaşam alanlarının mutlaka korunması gerektiğini belirterek, "Özellikle yerel halkın bilinçlenmesi ve korumaya katkı sağlaması bu açıdan büyük önem taşıyor. Akdeniz fokunun korunması açısından küçük yaşta farkındalık yaratmak maksadıyla 2016'de Erdemli-Anamur arasındaki yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren devlet okullarında yaklaşık 600 öğrenciye eğitim verildi ve hala verilmeye devam ediliyor" dedi. Ayrıca Akdeniz fokuyla ilgili bilgi edinmek için veya hasta, yaralı, ölü görülmesi durumunda ihbar edilebilmesi için www.akdenizfokumersin.com ihbar hattının oluşturulduğunu da vurgulayan Eroğlu, vatandaşların bu nesli tehlikedeki bayrak tür için hassas davranması ve yetkililerle işbirliği halinde olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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