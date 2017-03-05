Bakan Eroğlu: 16 Nisan'da söz de karar da milletindir (2)

EROĞLU, TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELERE BEDDUA ETTİ

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Antalya’nın Kepez ilçesindeki Dokuma Park’ta yapılan toplu açılış törenine katıldı. Törende 131 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek olan 13 projenin temel atma ve açılışını gerçekleştiren Bakan Eroğlu, tören öncesi Valiliği ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, Beydağları üzerindeki Tünektepe projesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi’ne izin belgesini takdim etti. Ardından önümüzdeki referandumla ilgili Antalya’dan yüzde 70 ‘evet’ çıkarsa büyük bir müjde daha vereceğini söyleyen Eroğlu, Dokuma’daki törende ise FETÖ’nün tarihin en alçak, en kanlı örgütlerinden biri olduğunu söyledi.

Terör konusuna değinen Bakan Eroğlu, “Bunlara destek veren silah veren bütün devletleri de rabbim tarih sahnesinden siliver” diye dua etti. Bakan Eroğlu’nun sözlerine kendisini dinleyen kalabalık ‘amin’ diyerek destek verdi.

Bakan Eroğlu’nun konuşması sırasında bir kadın baygınlık geçirdi. Yere yatırılan kadın, ambulansın gelmesi için beklenirken Bakan Eroğlu da yanına gidip bilgi aldı. Ardından çağrılan ambulansla baygınlık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTEMİYORLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuşmasında şöyle dedi:

“Şimdi Almanya, Fransa, birçok ülke isim vereceğim. Kusura bakmasınlar. Bugün ‘evet’ için çalışan kişileri niye engelliyor? Bugün Türkiye karşıtı ülkeler hepsi ‘hayır’ kampanyasına neden destek veriyorlar? Güçlü Türkiye işlerine gelmez. Güçlü Türkiye onlara bağımlı kalmaz. Güçlü Türkiye onlar ne derse kabul etmez. Onlar alışmışlar yönettikleri Türkiye’ye.”

Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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