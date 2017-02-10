Bakan Elvan MÜSİAD'da 'Cazibe merkezi programı'nı anlattı

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD'da “Cazibe Merkezleri Programı" tanıtım toplantısına katıldı.MÜSİAD genel merkezinde düzenlenen toplantıda MÜSİAD Başkanı Nail Olpak da yer aldı.Bakan Lütfi Elvan, "İstikrarı, güveni ve dolayısıyla yatırımları tehdit eden bu olumsuz ortamda dahi, Türkiye'nin bölgesinde de en yüksek büyüme oranına sahip olan ülkelerden biri olma konumunu sürdürüyor. Ekonomimizin iç ve dış şoklara karşı direnci her geçen gün artmakta, hükümetimiz iş dünyası ile el ele yatırımın ve üretimin önünü açan yeni başarılara imza atmaktadır. Küresel kriz ve piyasaların belirsizliğinin devam ettiği bu dönemde, Türkiye ekonomisinde hem kamu bütçe dengesi sağlanmış hem de her şeye rağmen yatırım yapılabilir bir ortam oluşmuştur. Ülkemizin kalkınma ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi, tüm bölgelerimizin potansiyelinin en üst düzeyde değerlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle, gelişmiş bölgelerimiz kadar yatırım ortamının görece daha az cazip olduğu, rekabet gücünün daha düşük olduğu bölgelerimizin de üretim, istihdam ve ihracata katkı vermesini sağlamak zorundayız. Bu nedenle hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen hem ekonomik hem de sosyal alanlardaki reform ve yatırımlarla hem bölgesel ve hem de global bir güç olma yönünde emin adımlarla ilerleyen ülkemizin, özellikle doğu ve güneydoğusunu yatırımcılar için çok daha cazip hale getireceğine inancımız tamdır" dedi.

"İŞ DÜNYAMIZIN POTANSİYELİNE DUYDUĞUMUZ GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ"

Bakan Elvan, “Bu çalışmaların odağında üreten ve istihdam sağlayan iş dünyası bulunuyor. Bir süredir yoğun bir şekilde hazırlığını yaptığımız, ekonomimize yeni bir ivme kazandıracak Cazibe Merkezleri Programı da iş dünyamızın potansiyeline duyduğumuz güvenin bir göstergesi" diye konuştu.

"ARTIK BİZİM AJANDAMIZDA, ZİHNİMİZDE GERİ KALMIŞLIK YOK"

Bakan Lütfi Elvan, "Ulaşım, sağlık, eğitim alt yapısı itibarıyla güçlü bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine kavuştuk. Bundan sonraki süreçte ihtiyacımız olan güçlü bir sanayi altyapısı oluşturmaktır. Artık bizim ajandamızda, zihnimizde geri kalmışlık yok. Böyle bir ifadeyi Allah'ın izniyle artık kullanmayacağız. Bu bölge böyle bir tabire layık değil" dedi.

Elvan, en son uygulanan 5. ve 6. bölgede yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin istifade ettiğini, ancak bunun yeterli olmadığını eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

"İŞİN BAŞINDA KREDİ ALACAĞINIZI GARANTİ EDECEĞİZ"

Bakan Elvan, program kapsamında yatırımcıyla beraber olacaklarını ifade ederek, “Bu yatırım kamu ve özel kesimin, yatırımcının el ele yürüdüğünü bir süreç olacak. Biz yatırımcının eline bir teşvik belgesi verip, gidiniz, yatırımınızı yapınız' demenin ötesine geçiyoruz. Proje fikrinden fizibilite çalışmasına, arsa temininden bina yapımına, makine teçhizat alımından personel alımına, personel eğitiminden işletme aşamasına geçinceye kadar olan tüm süreçler devlet, hükümet, kamu olarak biz sizin yanınızda olacağız. Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda bu sorunu çözecek olan siz değilsiniz, biziz. Yatırımın tüm süreçlerinde size danışmanlık, müşavirlik yapacağız, önünüze çıkan her engeli biz kaldıracağız. Dolayısıyla herhangi bir danışmanlık müessesine ihtiyacınız yok bunu size biz vereceğiz. Bu bir paket program. Yatırımın başından sonuna kadar olan süreci destekleyen bir mekanizma öngördük. Yatırımcı, daha işin başında devletten ne kadarlık bir destek, kredi alacağını, hangi harcamaların kamu tarafından, ne kadarının kendi tarafından karşılanacağını bilecek. İşin başında kredi alacağınızı garanti edeceğiz" diye konuştu.

"BİZ O İLLERDE BİR KÜMELENME OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Elvan, "Firmaların rekabet gücünü artırmak için her bir ilde her bir alt bölgede sanayi kümeleri oluşturacaklarını belirterek, "Örneğin, ayakkabı imalatı yapmak isteyenler varsa 'Şanlıurfa'ya gideceksin' diyeceğiz. 'Sağlıkla ilgili bir yatırım yapmak istiyorsanız şu ile gideceksiniz' diyeceğiz. Elbette siz il tercihini yapacaksınız. Bu ayın 27'sine kadar süre verdik, başvuruları aldıktan sonra hangi ilde hangi yatırımların yapılacağına biz karar vereceğiz. Neden? Çünkü biz o illerde bir kümelenme oluşturmak istiyoruz. Bunu oluşturmadığımız takdirde o ilde, bölgede firmaların sürdürülebilir bir faaliyet yürütmesi oldukça zor" dedi.



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