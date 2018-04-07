Bakan Elvan: Dünyayı şaşırtmaya devam edeceğiz

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, 2017 yılında tüm dünyayı şaşırttıklarını belirterek, 2018 yılında da bu performansı göstermeye devam edeceklerini söyledi.11’nci Kalkınma Planı Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın başkanlığında, Mersin'de Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi. Akdeniz bölgesindeki TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), TR62 (Adana, Mersin) ve TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) Düzey 2 İstatistikî Bölgelerinden oluşan toplam 8 ili kapsayacak İstişare Toplantısı’na, Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin valileri, büyükşehir belediye ve belediye başkanları, rektörleri, oda borsa ve birlik başkanları katıldı.Burada konuşan Bakan Elvan, Türkiye’nin özellikle 2013 yılından itibaren zaman zaman çok zorlu süreçler yaşadığını belirterek, "Özellikle büyümemizin, gelişmemizin önüne bazı setler çekildi ama kararlı bir şekilde yürümeye, büyümeye devam ediyoruz. 2017 yılının genel bir değerlendirmesini yapacak olursam, rekor denecek bir büyüme performansı gösterdik. Yüzde 7,4’lük bir büyüme performansı gerçekleştirdik. İhracatta çift haneli büyümeyi sağladık. Kapasite kullanım oranlarımız oldukça yüksek bir seviyeye çıktı. Bu da yüzde 80’ler seviyesini buldu. 2016 yılında yaşamış olduğumuz sıkıntılar, turizm sektörünü ödemli ölçüde etkiledi. Turizm sektöründe de ciddi bir canlanma başladı. Genel hatları ile bakacak olursak 2017 yılı bizim ve ülkemiz açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. Bunun de oldukça kapsayıcı ve sağlıklı bir büyüme olduğunu görüyoruz. Yatırımların, ihracatın büyümeye önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. Bunlar son derece önemlidir. Yatırım ve ihracatın büyümeye katkısının olması, hemen hemen her sektördü büyümenin gerçekleşmesi, 2017 yılı büyümesinin oldukça sağlıklı olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.Elvan, 2018 yılının da Türkiye’de büyüme yılı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:"2018 yılına geldiğimizde ise, evet yıla iyi başladık. 2018 yılı Ocak ayında sanayi sektöründeki endeksimiz yüzde 12 arttı. Çarklar dönmeye devam etti. Kapasite kullanım oranımız yüksekliğini muhafaza etti. İlk 3 ayda ihracatımızda yüzde 9’luk bir artış gerçekleşti. İlk kez 160 milyar doları geçerek ihracatımızda 160,4 milyar dolara ulaştık. İnşallah 2018 yılında da ihracatımızda rekor kırmaya devam edeceğiz. Orta vadeli programımızda öngörmüş olduğumuz yüzde 5,5’lük büyüme hedefimizi koruyoruz. Programımızda yer alan hususları teker teker hayata geçiriyoruz. Özellikle dışarıdan ülke ekonomimizi kötü göstermeye çalışan, siyasi ve taraflı bazı yorumların yapıldığını görüyoruz. Türkiye ekonomisi üzerinde kara bulutlar estirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Biz istikrarı ve cari dengesi gözeterek büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz. Büyüme politikamız kalıcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme olacak. Biz, 2017 yılında nasıl tüm dünyayı şaşırtmışsak, tüm dünyadaki uluslararası organizasyonların, kuruluşların tahminlerini alt üst etmişsek, 2018 yılında da bu performansımızı göstermeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."Bakan Elvan’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

FOTOĞRAFLI