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Bakan Elvan'dan Afrin gazisi askere 'geçmiş olsun' telefonu

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/PYD-YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Çakır ile tedavi gördüğü hastanede telefonla görüşerek,...

Bakan Elvan'dan Afrin gazisi askere 'geçmiş olsun' telefonu
KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/PYD-YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Çakır ile tedavi gördüğü hastanede telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Zeytin Dalı Harekâtı'nda PKK/PYD-YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Çakır'ı tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Su'ya Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne eşlik etti. Tedavisi süren Çakır'ın sağlık durumu hakkında bilgi alıp ailesiyle yakından ilgilenen Vali Su, Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı telefonla arayarak Astsubay Hüseyin Çakır ile görüştürdü.
Astsubay Çakır'a acil şifalar temennisinde bulunan Bakan Elvan, Türk milletinin aziz şehitleri ve kahraman gazileri sayesinde dimdik ayakta olduğunu söyledi. Astsubay Çakır ise kendisini çok iyi hissettiğini belirterek yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Bakan Elvan'a teşekkür etti.

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