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Bakan Dönmez: Yerli temizlik ürünü BORON'da çeşitlilik arttı -2

İSTANBUL,  () ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli temizlik ürünü BORON'da çeşitliliği artırdıklarını belirterek, "Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı BORON ürünü raflardaki...

GENEL 08.11.2019, 17:05

İSTANBUL,  () ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli temizlik ürünü BORON'da çeşitliliği artırdıklarını belirterek, "Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı BORON ürünü raflardaki yerini almaya başlayacak." dedi.

Bakan Dönmez, BORON'un yeni ürünlerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki lansman toplantısında, doğal mineralli temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasında BORON'un öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

ETİ Maden'in yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve müşteri geri bildirimleriyle yerli temizlik ürününü her geçen gün daha da geliştirdiğini ifade eden Dönmez, "BORON yaklaşık 10 ay önce piyasaya çıktığında milletimizin büyük bir teveccühüyle karşılaştı.  Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı BORON raflardaki yerini almaya başlayacak." diye konuştu.

Dönmez, BORON'un içeriğinde petrol türevi ya da fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı hiçbir katkı maddesinin bulunmadığını söyledi. Türkiye'deki temizlik ürünleri pazarının yaklaşık 10 milyar liralık bir hacme sahip olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni ürünlerle birlikte BORON'un piyasadaki pazar payını daha da artırmak için geniş bir dağıtım ağı kurduk. Türkiye'de tüm büyük zincir mağazalarda yaklaşık 20 bin satış noktasında olma hedefimiz var. Bunun büyük bir kısmını da gerçekleştirdik. Bütün hazırlıklarımızı bu hedefe göre yeniden gözden geçiriyoruz. Eskişehir Kırka'daki fabrikamız artan talebe yetişmek için kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırarak yıllık yaklaşık 30-35 bin ton arası üretim seviyesine yükseldi."


 

YURT DIŞINA İHRACAT BAŞLIYOR

İlk aşamada ABD, İsviçre, Tunus ve Kosova'ya BORON ihracatı yapılacağını belirten Dönmez, "İlk sevkiyatı da bugünlerde yapmak üzereyiz. Gerekli izinleri aldılar." dedi.

Dönmez, ürünün Ar-Ge süreçlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Bulaşık makineleri ve elde yıkama için doğal mineralli bulaşık temizlik ürünü geliştirmek için de çalışmalar devam ediyor. İnşallah onu da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde müşterimizle buluşturmuş olacağız. Öte yandan gerek mevcut ürünlerin performanslarının artırılması gerekse yeni ürün geliştirilmesi için ekiplerimiz sürekli mesaide. Bu gayretler sonucu yeni ürünlerimizin leke çıkarma gücünü de en yüzde 30 seviyesinde artırmış olduk." diye konuştu.

Balıkesir Bandırma'da temeli atılan bor karbür tesisiyle dünyadaki toplam bor karbür üretimin yüzde 8'lik diliminin Türkiye'de üretileceğini hatırlatan Dönmez, "Ferrobor ve bor nitrürün ülkemizde üretilmesi amacıyla ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede aksiyon alarak borda katma değerli uç ürünlerin ülkemizde üretilmesi adına önemli bir adım daha atmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.


 

BAKAN DÖNMEZ, YENİ ÜRÜNLERİ İLK SATIN ALANLARDAN OLDU

Toplantı sonrası eşi Zeynep Dönmez ile yaptığı market alışverişinde BORON'un yeni ürünlerini inceleyen Bakan Dönmez, ürünleri ilk satın alanlardan oldu. Dönmez, BORON'un Türkiye genelinde tek fiyattan satıldığını anımsatarak, "Tüketici ürünü herhangi bir marketten aynı fiyata almış olacak. Ben bu yeni ürünlerin de en az eskisi kadar tutacağına hatta belki de daha fazla talep göreceğine inanıyorum. Arkadaşların yaptığı araştırmalar da onu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

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