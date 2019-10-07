Bakan Dönmez: Yavuz, ilk matkabı çalıştırıyor (2) - Yeniden

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili Güney Kıbrıs’ı uyardı. Bakan Dönmez, Yavuz gemisinin ilk matkabı bugün ya da yarın çalıştırmaya başlayacağını belirterek, "Doğu Akdeniz’de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz" dedi. Güneydoğu'da ve Trakya'da yeni enerji kaynağı keşifleri olduğunu da söyleyen Bakan Dönmez, "Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) desteğiyle düzenlenen 10’uncu Türkiye Enerji Zirvesi, Antalya’da başladı. 6-8 Ekim tarihleri arasında ‘Geleceği İnşa Etmek’ temasıyla gerçekleşen zirvenin açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un katılımıyla yapıldı.



Zirvenin açılışına TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarında karar verici konumda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey yöneticilerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışından 1500’ün üzerinde delege katıldı. Enerji Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen ve elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve LPG piyasalarını tek çatı altında toplayan ilk ve tek organizasyon olan zirvede, Türkiye ve global enerji piyasalarındaki son gelişmeler ve gelecek trendleri ele alınıyor.



SEKTÖRDE FİNANSMAN SORUNU



Zirvenin açılışında konuşan sektörün önde gelen temsilcileri, dünyada ve Türkiye’deki enerji sektörünün geleceği ve teknolojik gelişmelere işaret ederek, sektörün içinde bulunduğu finansal sorunlarla ilgili kamu desteklerinin artırılması yönünde taleplerini iletti. Sunumlarda şu an Türkiye trafiğinde sadece 1500 adet elektrikli araç olduğu da belirtilerek, 3 yıl sonra ise bu rakamın 250 bin, 2025’te daha da hızlanarak 700 bin ve önümüzdeki 10 yılda araç piyasasının yüzde 10’una ulaşacağı ifade edildi.



YAVUZ İLK MATKABI ÇALIŞTIRIYOR



Bakan Fatih Dönmez, denizde hem Türkiye hem de KKTC'nin ruhsat sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarının devam ettirildiğini belirterek, "Akdeniz’de Türkiye’nin kararlılığı ve çalışmalar konusundaki ciddiyetini tüm dünyanın anladığını düşünüyoruz. Türkiye olarak Akdeniz’deyiz, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin haklarını da sonuna kadar savunacağız. Geçen hafta Yavuz’un yeni bir seferde olduğunu, Güzelyurt’a doğru sondaj yapmak üzere yola çıktığını duyurmuştuk. Hamdolsun sağ salim cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar da tamamlandı. İnşallah bugün ya da yarın matkabı çalıştırmaya başlıyor, ilk sondaj da o bölgede başlamış olacak" diye konuştu.



‘HİÇBİR GÜÇ BİZİ ÇALIŞMALARIMIZDAN ALIKOYAMAYACAK’



Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini yasadışı gören ülkeler ve stratejik ortakların eleştireceği en son hususun, Türkiye’nin uluslararası hukuka uymadığı konusu olduğuna işaret eden Dönmez, "Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklılığı Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlıdır. Doğu Akdeniz’e enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz. Türkiye bölgesinin hiçbir zaman göz ardı edemeyeceği bir güç. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın farkında ve takipçisi olacağız. Hiçbir güç bizi çalışmalarımızdan da alıkoyamayacak" dedi.



‘ARAYACAĞIZ, ARAŞTIRACAĞIZ, VARSA MUTLAKA BULACAĞIZ’



Bakan Dönmez, şöyle devam etti:



"Arayacağız, araştıracağız, varsa mutlaka bulacağız. Bu kudret, bu yetenek, bu teknoloji, bu insan gücü hamdolsun bizde var. Yerli teknolojide sınıf atlattığımız gemilerimiz ve gece gündüz milletimizin aydınlık geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz bu konudaki öz yeterliliğimiz inşallah bizlere güzel günlerin kapılarını da açacaktır. Bir zamanlar bu işleri yapmak için ne finansal gücü ne de teknik altyapısı olan Türkiye, şimdi iki sondaj gemisinin yanına belki de üçüncüsünü almak için girişimlerde bulunuyor ve Doğu Akdeniz’deki hakkını yedirmeyen Türkiye bakın nerede."



'GÜNEYDOĞU'DA PETROL KEŞFİMİZ VAR'



Bakan Dönmez, Güneydoğu'da ve Trakya'da petrol ve doğal gaz keşifleri olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var. Hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimine başlayacağız. Yatayda çatlatma yapmak suretiyle teknolojinin sadece ABD'de değil Türkiye'de kullanılacağını göstermiş olacağız" dedi.



KKTC'Lİ BAKANDAN TÜRK GEMİLERİNE SELAM



KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Akdeniz'de petrol ve gaz arayan Türk gemileriyle ilgili, "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa gemilerine selam olsun. Onlara yaverlik yapan TSK'ya ayrıca selam olsun" diyerek konuşmasına başladı. KKTC'nin bir bilişim üstü olması için vizyon ortaya koyduklarını belirten Taçoy, şunları kaydetti: "KKTC'yi büyüteceğiz, geliri tüm paydaşlarla paylaşacağız. Hedefimiz önce bölgede sonra dünyada ses getiren teknolojik üretimler yapmak. Rumlar bir hayal ürünü olarak Kıbrıs'tan Yunanistan'a elektrik ve doğalgaz bağlantısı kurmaya çalışıyor. Türkiye'mizden adaya su geldi ada hayat buldu. İki ayrı hattan Türkiye'ye bağlıyız. Doğalgaza yönelik 2025 yılına kadar boru hattı kurulmasını planlıyoruz. Adaya elektriğin gelmesini çok önemsiyoruz. Kıbrıs'a mutlaka elektrik gelmelidir."



'ANLADIKLARI DİLDEN CEVABINI ALACAKLAR'



Güney Kıbrıs'ın, uyarılara rağmen KKTC'nin de hakkı olan parsellerde arama izni verdiğini belirten Taçoy, "Rumlar, İtalyan ve Fransız firmalarıyla anlaşma yaptı. İmza öncesi Rumları uyardık. Bölgenin sahibi değilsin dedik. Mavi vatanın sahibi değilsin dedik, dinlemediler. Türkiye'ye kafa tuttular, bu bir gerilimdir. Gerekli adımlar atıldı. Türkiye ikmal için Yavuz sondaj gemisini yeniden gönderdi, 7'nci parselde arama yapacak. KKTC'nin hakkını kimse görmezden gelemez. KKTC yalnız sanılarak Türkiye'nin gücünü hafife alanlar anladıkları dilden cevabını alacak. Rumların Yavuz Gemisi'ne yönelik personeli uluslararası tutuklamaya yönelik söylemlerine tutumumuz bellidir. Sayın bakanımız da 'Türkiye hiç kimsenin tehditlerine boyun eğmez' diyerek gereken yanıtı vermiştir ve bu sözün üzerine de söz söylemeye gerek yoktur" dedi.



ENERJİDE YATIRIM KÜLTÜRÜ DEĞİŞTİ



Elektrik sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasında yeni bir sürece girildiğini belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise üreticinin kazandığı, tüketicinin de memnun olduğu bir yöne doğru gidildiğini söyledi. ‘Enerji piyasasında hep rüzgarı arkamıza alacağız, yüzümüzü güneşe döneceğiz’ dediklerini ve bunu yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Eskiden domates üreten Antalyalı çiftçimiz şimdi enerji üretiyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Burada yatırım kültürünü ciddi bir şekilde değiştireceğiz. Eskiden enerji yatırım sektörü denince aklımıza büyük firmalar gelir ama şimdi aklımıza fırıncı geliyor ve güzel bir şey bu. 1 megavat enerji santrali kuranlar var. Eskiden enerji santrali denince büyük paralar olması gerekir diye düşünülürdü. Şimdi 1 megavat kurulabiliyor. Bugün 7 bin megavat güneşimiz, 7 bin 500 megavat rüzgarımız, 11 bin 500 yaklaşık lisansımız var ve kapasite artışları da var. Doğalgazda ciddi yatırımlar var. Türkiye genelinde 517 ilçeye ulaştık. Ufak şehirlerden büyükşehirlere göçü önlemede de önemli rol oynuyor" diye konuştu.