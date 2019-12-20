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Bakan Dönmez: Vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek

  Elif YAVUZ/İSTANBUL, () ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “ Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum’ diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını...

GENEL 20.12.2019, 12:59
Bakan Dönmez: Vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek

 

Elif YAVUZ/İSTANBUL, () ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “ Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum’ diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek” dedi.

İstanbul’da  10. ‘IICEC Konferansı Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı’nda konuşan  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Buradan sizlere bir çalışmamızla ilgili bilgi vermek istiyorum. 'Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum' diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek” dedi.

“VERİMLİLİĞİ TEŞVİK EDECEK YENİ MEKANİZMALARA İHTİYAÇ VAR”

 Sabancı Üniverstiesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan Bakan Dönmez, “Verimliliği teşvik edecek yeni mekanizmalara ihtiyaç var. Klasik anlamda tasarruftan kazanç elde etme yöntemi tüketicileri motive etmiyor. Çünkü tasarruf konfordan ödün verilerek sağlanırken, verimlilik ise aynı konfor düzeyini koruyarak tüketiciye kazanç sağlıyor" dedi.

“EMİSYON ARTIŞLARININ ANCAK AR-GE VE İNOVASYONLA, YENİ TEKNOLOJİLERLE ÇÖZÜLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Bakan Dönmez,  "Bizim en çok izlediğimiz konulardan biri de iklim değişikliği konusunda bu kadar söyleme rağmen emisyonların artması. Birçok eylem ve politikaya rağmen emisyon artışlarının yavaşlaması şimdilik en fazla ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla gerçekleşiyor. Türkiye olarak bu emisyon artışlarının ancak Ar-Ge ve inovasyonla, yeni teknolojilerle çözülebileceğini düşünüyoruz. Burada proaktif bir strateji izleyerek bakanlık bünyesinde start-up ve Ar-Ge süreçlerini başlattık. Bir sonraki etkinliğimiz de bunu da buradan ilk kez duyuracağız ocak ayında hidrojen stratejileri üzerine olacak. Bizim baktığımız noktadan, sistemde daha fazla yenilenebilir kaynak barındırmanın en önemli noktalarından biri de hidrojen sistemleri olabilir” diye konuştu.

“ASIL BÜYÜK SORU KÖMÜR VE FOSİL YAKITLARIN GELECEĞİ”

“Asıl büyük soru kömür ve fosil yakıtların geleceği. Dünyada kömür tüketimi 1983’ten günümüze iki kat arttı." diyen Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Uzun vadeli trendlerde petrol krizleri sonrası Avrupa ülkelerinde de kömür tüketimlerinde hep bir artış söz konusu. Kömür yatırımları başta gelişmekte olan Asya ülkeleri olmak üzere halen gücünü koruyor. Ancak 2-3 yıl öncesine kıyasla bu alanda bir gerileme de başladı. Bizim analiz anlamında merak ettiğimiz soru, petrol ve gaz fiyatları düşük olduğu için mi kömür yavaşladı? Kömür talebinin ikame fiyat esnekliği çok yüksek olabilir mi? Eğer öyle ise, daha fazla temiz kömür teknolojileri konusunda Ar-Ge yapmamız lazım. Kendi hidrojen stratejilerimizde yerli kömürden hidrojen eldesini de konuşacağız. Ama doğal kaynaklar stratejimizde çok bilinen bir yol izliyoruz. Türk Lirasıyla dolar üretmiş oluyoruz. Bizim yerli işgücümüzle Türk insanının en doğal hakkı ve varlığı olan yer altı zenginliklerimizle eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetlerimize kaynak oluşturuyoruz” dedi.

“TÜRKİYE DOĞALGAZ ARZ GÜVENLİĞİ MODELİDİR”

Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğal gaz sektöründe ise, Türkiye altyapısını çok kısa bir sürede güvenilir seviyeye çıkardı. Bu noktada birçok ülke için Türkiye bir doğal gaz arz güvenliği modelidir. Bölgesel anlaşmazlıklar ve tartışmalara rağmen vatandaşlarımıza, bu sorunlu bölgede, en güvenilir enerji kaynaklarını en kesintisiz şekilde sağlamak için gece gündüz çalışan ekiplerimiz var. Türkiye üç yüzer LNG terminali ve iki kıyı terminali, depolama noktaları ve her noktadan doğal gaz girişiyle coğrafyasındaki doğal enerji merkezidir. Enerji merkezlerinin en önemli özellikleri de yatırımcılara risklerini kontrol edebilecekleri araçları vermesidir. EPİAŞ da bu araçları hızla devreye alacak. Böylelikle ileri doğru kontratlar ve esnek LNG tedariğiyle daha çok oyuncunun yer aldığı bir pazara doğru ilerliyoruz. Türkiye’nin bu tesisleri bölgesel arz güvenliği için de çok önemli olacak. Türkiye sadece kendisine değil, bölge halklarının refahına da yatırım yapmıştır. Enerji, küresel bir oyun ve Türkiye’de bunu bölgesel oynayabilecek araçlarını devreye aldı”

Enerji de merkez ülke olmak için sadece transferi yapan değil aynı zamanda fiyatlandırılmasının da yapıldığı bir alt yapıya sahip olmak gerektiğini belirten Dönmez, “Enerjide tam anlamıyla bir merkez ülke olmak için enerjinin sadece transfer edildiği değil, aynı zamanda fiyatlandırılmasının yapıldığı, pazarın gelişimine yön veren, serbest piyasa şartları içerisinde daha fazla alıcı ve satıcının bir araya geldiği gelişmiş bir enerji altyapısına sahip olmak zorundayız. Siyasi istikrarımız, güçlü ekonomimiz, artan talebimiz, nitelikli iş gücü piyasamız ve dinamik pazar yapımız en güçlü yanlarımız. Bunu başaracak bütün argümanlara sahibiz” dedi.

“YAPAY ZEKA, AKILLI SİSTEMLER, GELİŞMİŞ VERİ ARAÇLARI GÜNDEMİMİZDE EN ÜST SIRALARDA”

Dönmez sözlerine şöyle devam etti:

“Milli Enerji ve Maden Politikamızın en önemli ayaklardan biri de bu kapsamda yerlileştirme. Enerji dönüşümleri aslında bir teknoloji hikayesidir. Yani teknolojiniz yoksa enerji oyununda sözü geçen bir oyuncu olmanız zor. Büyük bir oyunun oyuncusuysanız, teknolojiniz olmalı ve bu teknoloji başkalarının da işine yaramalı. YEKA projeleri ile Türkiye yenilenebilir enerji teknolojilerinde ve gelecekte depolamada teknoloji merkezlerinde en önemli üretim üslerinden biri olmayı hedefliyor. Fakat daha birçok teknoloji en az birer enerji kaynağı kadar sistemimize etki ediyor. Yapay zeka, akıllı sistemler, gelişmiş veri araçları gündemimizde en üst sıralardadır. Elektrikli arabalar, kayıt zinciri gibi birçok yeni teknolojiyi de araştırarak kendimize bir yol haritası belirliyoruz”

(FOTOĞRAF) 

 

 

 

 

 

 

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