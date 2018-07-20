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Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (2)

BAKAN DÖNMEZ, ŞEYH EDEBALİ VE ERTUĞRULGAZİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Belediyesi ek hizmet binasın açılınının ardından cuma namazını Orhangazi Camii'nde kıldı. Bakan Dönmez, cuma...

Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (2)

BAKAN DÖNMEZ, ŞEYH EDEBALİ VE ERTUĞRULGAZİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Belediyesi ek hizmet binasın açılınının ardından cuma namazını Orhangazi Camii'nde kıldı. Bakan Dönmez, cuma namazı sonrasında Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek, dua okudu.
Bilecik'ten Söğüt ilçesine geçen Bakan Dönmez burada da babası Sefer Dönmez, annesi Zeliha Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ve kızları ile birlikte Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti, dua okudu.

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