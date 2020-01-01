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Bakan Dönmez: Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma yapacağız

Mehmet YİRUN/SİLİVRİ (İstanbul), ()-  ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında çalışmaların başlanacağı belirterek, "Önümüzdeki aylarda Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı...

GENEL 01.01.2020, 00:22
Bakan Dönmez: Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma yapacağız

Mehmet YİRUN/SİLİVRİ (İstanbul), ()-  ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında çalışmaların başlanacağı belirterek, "Önümüzdeki aylarda Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında da o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ne ziyarette bulundu. Bakan Dönmez, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine canlı bağlantı yaparak personel ile sohbet edip  çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra yeni yıllarını kutladı.
MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİ VAR’
Canlı bağlantıların ardından ekiplerin yüksek moralli olduğunu belirten Bakan Dönmez şunları söyledi:
"Milletimizin beklentisinin yüksek olduğunun farkındayız. Biz de tüm bilimsel çalışmaları sağlıklı bir şekilde yerine getirmek suretiyle hedeflediğimiz hidrokarbon rezervlerine ulaşacağız. 'Varsa mutlaka bulacağız' diyoruz. Olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarının gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın haklarının sonuna kadar arkasında olduğumuzu, arayacağımızı ve koruyacağımızı ifade etmiştik. Nitekim bu çalışmalar onu gösteriyor. Bir gecikme olmaksızın kararlılıkla sondaj çalışmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda Libya'yla yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı bir yıl diliyorum" dedi.
ÖNEMLİ BİR ARTIŞ SAĞLADI
Bakan Dönmez TPOA'nın son dönemin en yüksek artışlarını yaptığını ifade ederek şöyle devam etti:
"Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 1 milyon metreküp sondaj hedefini yakaladık. Bunun anlamı şu, artık ülkemizde yer altında ne var ne yok bunu bilmek istiyoruz. Havadan jeofizik görüntüleme çalışmalarımızı tamamlamıştık onların değerlendirmeleri devam ediyor. Doğalgaz ve petrol araştırmalarını sadece denizlerde yapmıyoruz , karada da yapıyoruz. Bu yıl TPOA yaklaşık 130-140 arasında bir kuyu açılışı yaptı. Önemli bir üretim artışı sağladı. Yıllık ortalama 50 bin varil güne ulaşmış durumda. Bu da son 20 yılda TPOA'nın ulaştığı günlük en yüksek üretim seviyesi olarak kayıtlara geçmiş oldu. Biz çalışmaya devam edeceğiz, soğuk,  sıcak demeden."
‘MARMARA ADASI’NA HEMEN MÜDAHALE ETTİK’
Marmara Adası’nda meydana gelen elektrik kesintisine de müdahale ettiklerini kaydeden Bakan  Dönmez, "Bir geminin çapasını taramak suretiyle oraya giden enerji nakil hatlarımızı koparmasıyla bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle de arıza onarım çalışmaları da maalesef başlamamıştı. Fakat geçici bir tedbir olarak hemen jeneratörleri oraya gönderdik. Bugün itibariyle 5 tane jeneratörü oraya kurduk. Şu anda adada elektrik kesintisi kalmamış oldu. Hava koşulları da müsaade ederse de onarım gemisi orada olacak ve kopan hatların tamirine başlayacaktır. Yaklaşık 48 saatlik bir onarım süresi ama bu onarımı vatandaşımız hissetmeyecek. Çünkü şu an mobil jeneratörlerle adanın elektrik ihtiyacını karşılamış olduk" diye konuştu.
Bakan Dönmez, daha sonra tesisleri gezdikten sonra çalışanlar ile birlikte akşam yemeği yedi.

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