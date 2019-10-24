Bakan Dönmez: Bor karbür tesisi, borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi hedefinin en önemli ayağı

Gülseli KENARLI – Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, () ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yarın temelini atacağımız bor karbür tesisimiz borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayağını oluşturuyor. Bor karbür ham maddesinden savunma, nükleer, metalürji, makine sanayilerinde kullanılmak üzere üretilecek ileri teknoloji ürünü seramiklerle rafine bor ürünlerinden yaklaşık 2 yüz kat, ham maddeden yaklaşık 2 bin kat daha büyük katma değer meydana getireceğiz” dedi.







Bakan Fatih Dönmez, “4. AR-GE ve İnovasyon Zirvesi”ne katıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Bakan Dönmez, “Yaşadığımız döneme damga vuran kavram hiç şüphesiz AR-GE ve inovasyon. Aslında söyleyene de ayrı bir hava katıyor ama aslında herkesin konuştuğu ‘İnovasyon nedir’ diye kendimize sormak istiyorum. Kavramı doğru yerden alıp tartışıyor muyuz? Ne yazık ki bizde b tür konular magazinleştirilip içi boşaltılıyor. Konu temel düzleminde uzakta, içi boş, anlamsız ve kısır tartışmalarla heba edilip gidiyor. İnovasyon nedir? İnovasyon değer katan değişimdir, daha iyisini bulmak için sonsuz bir gayret içine girmektir benim açımdan” dedi.







“AR-GE KOORDİNASYONU VE DESTEĞİ KONUSUNDA BİR YAPILANMA İHTİYACI OLDUĞUNU GÖRDÜK”



Bakan Dönmez, “Biz dünyayı kopyalayamayız, çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Bizim orijinal, farklı ve yenilikçi bakan bir insan gücü ile dünyayı şekillendirmemiz lazım. Bu hedefimiz doğrultusunda bir süredir Bakanlıkta her seviyede AR-GE, start-up’lar ve insan kaynakları konusunda toplantılar yaptık. Start-up’larda yaklaşım ve görüşler belgemizi yayınladık. AR-GE’de yaklaşım belgemiz yayınlanmıştı, görüşler belgemiz için geçen haftaya kadar görüşler gelmeye devam etti. Bir iki haftaya kadar AR-GE görüşler belgemiz de yayınlanacak. Bu istişarelerden bir şey öğrendik ki o da koordinasyon ve ortak hareket etme bilinciyle ortaya çıkan sinerjinin değişime önderlik edeceğidir. Gelen görüşlerde özellikle enerji sektöründe AR-GE koordinasyonu ve desteği konusunda bir yapılanma ihtiyacı olduğunu gördük. Bu yapı, belki de her sene tüm sektörlerle ayrı ayrı bir araya gelerek öncelikleri belirleyecek. Bakanlığın elindeki laboratuvar ve kaynakları özel sektör kullanımına açacak. Üniversitelerle daha yakın çalışacak ve belki de bir üniversite arazisinde kurulacak, projeler verecek, hem devlet hem de özel sektörde AR-GE yapanları ortak projelerde çalıştıracak bir hüviyet, kimlik kazandırmış olacağız” diye konuştu.







BOR TESİSİ



Dönmez, “Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ilan ettiğimiz Yeni Bor Stratejisi ile borda AR-GE ve inovasyon odaklı bir dönemi başlattık. Yarın temelini atacağımız bor karbür tesisimiz borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayağını oluşturuyor. Bor karbür ham maddesinden savunma, nükleer, metalürji, makine sanayilerinde kullanılmak üzere üretilecek ileri teknoloji ürünü seramiklerle rafine bor ürünlerinden yaklaşık 2 yüz kat, ham maddeden yaklaşık 2 bin kat daha büyük katma değer meydana getireceğiz. Özellikle savunma sanayimize büyük destek verecek bu tesisimiz. Çelik zırh, koruyucu yelek, helikopterler, tanklar gibi yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet/yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde artık yerli bor karbürü kullanacağız. Ayrıca, nükleer uygulamalarda nötron tutucu, yüzeylerin parlatılmasında aşındırıcı, karbon içeren ateş tuğlası üretiminde antioksidan olarak da farklı alanlarda da kullanımını yaygınlaştıracağız. Enerjinin diğer alanlarında da yenilenebilir teknolojilerde, enerji verimliliğinde, elektrik araba ve pil teknolojilerinde, kayıt zinciri gibi geleceğimizi şekillendirecek konularda bizlerle takım oyunu oynayacak taraflara ve ortaklara ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.







“YERLİ TEKNOLOJİNİN ÇOK BÜYÜK BİR PAYI VAR”



Dönmez, “Savunma sanayi yerli teknolojinin geliştirilmesinin bizler için hayal olmadığını gösterdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtı dünyanın haksız karşı çıkışlarına, ambargolarına, yaptırım tehditlerine karşı başarıyla yürütüldüyse eğer bunda yerli teknolojinin çok büyük bir payı var. Enerji sektörü de yerli teknoloji, AR-GE ve inovasyon konusunda benzer bir başarı hikâyesini yazacak tüm enstrümanlara sahip. Nitelikli insan kaynağı, gelişmiş pazar, istikrarlı büyüme… Enerjide sadece geçiş ülkesi olmak bize yetmez. Enerji teknolojilerinin üretildiği ve ihraç edildiği bir ekosistemle ancak bu jeopolitik güç bir üstünlüğe dönüşebilir. Yenilenebilir enerjide, kömür teknolojilerinde, nükleer enerjide, borda, hidrokarbon arama ve üretiminde, elektrik altyapısının dijitalleştirilmesinde yerli teknolojinin geliştirilmesi adına önemli adımlar attık” dedi.