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Bakan Dönmez, Bilecik'te esnafı ziyaret etti

BİLECİK'te geceyi geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sabah çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti. Bir dizi programa katılmak için dün Bilecik'e gelen Bakan Fatih Dönmez, bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki esnafı...

Bakan Dönmez, Bilecik'te esnafı ziyaret etti
BİLECİK'te geceyi geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sabah çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.
Bir dizi programa katılmak için dün Bilecik'e gelen Bakan Fatih Dönmez, bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Berber, giyim mağazası, aktar, kahve ve beyaz eşya dükkanlarına giren Bakan Dönmez, esnafın ve kent sakinlerinin sorunlarını ve isteklerini dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Dönmez ve beraberindekiler Şeyh Edebali Türbesi'ne gitti.
Bakan Dönmez'in, Bilecik'teki programının ardından Vezirhan beldesi ile Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine gideceği öğrenildi.

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