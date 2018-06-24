Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı
İnce: YSK'nın başında duracağım
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
CHP Sözcüsü Tezcan'dan Şanlıurfa için güvenlik çağrısı
Doğu da tehdit ve sahte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık önünde ilgi

Bakan Çelik ve Sarıeroğlu mezun oldukları okullarda oylarını kullandı

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde, Adana'da mezun oldukları okullarda oylarını kullandı. Seyhan...

Bakan Çelik ve Sarıeroğlu mezun oldukları okullarda oylarını kullandı
AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde, Adana'da mezun oldukları okullarda oylarını kullandı.
Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde, mezun olduğu Lütfiye Kısacık İlkokulu'na gelen Bakan Ömer Çelik, burada oy kullanan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Çelik, daha sonra 1064 numaralı sandığın olduğu salona geçerek buradaki görevlilerle tokalaştıktan sonra oyunu kullandı. Çelik, okul bahçesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde tüm vatandaşlarımız huzur içinde büyük bir coşkuyla kendi tercihlerini sandığa yansıtıyor. Türkiye'nin en büyük gücü sandıktır, milletimiz için hayırlısı olsun. Türkiye'nin en büyük kuvveti demokrasi şölenini gerçekleştirmesidir, sandık kurabilmesidir. Etrafımızdaki coğrafyalarda insanlar sandığa ulaşmak için büyük sıkıntılarla, büyük problemlerle karşılaşıyorlar. Ülkemizde ise vatandaşlarımızı huzur ve güven içinde sandığa gidip oylarını kullanıyorlar" dedi.
SARIEROĞLU, İLKOKULUNDA OY KULLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise oyunu ilkokul öğrenimi gördüğü Mimar Kemal İlkokulu’ndaki 1151 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Sarıeroğlu, oldukça duygulu olduğunu belirterek, "Bugün okulumda, mahallemde oyumu kullandım. Yola başladığımız yerde Adana'mız için memleketimiz için kullandığımız oy hayırlı ve uğurlu olur inşallah" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325