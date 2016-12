Bakan Çelik: Bu, Halep'i daha da açmazlara sürüklemek için işlenmiş bir cinayettir

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Büyükelçiyi katleden sanık, 'Bu cinayeti Halep için işledim' diyor. Oysa bu cinayetle Halep'in geleceğini daha büyük açmazlara sokan bir tetikçi olduğunu çok net görüyoruz" dedi.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin (TSÜAB) düzenlediği 'Milli Tarımda Tohumculuğun Rolü ve Geleceği' konulu çalıştayın açılışı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla yapıldı. Antalya Kundu turizm bölgesindeki Miracle Lara Hotel'deki toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, TSÜAB Başkanı Burhanettin Topsakal ve Türkiye'nin birçok yerinden sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Dünyada küresel hesaplaşmalar olduğu ve bunun terör örgütü elleriyle gerçekleştirildiğini belirten Bakan Faruk Çelik, Ortadoğu'da yaşananları kelimelerle izah etmenin çok zor olduğu bir süreçten geçildiğini söyledi. Medeniyetimizin kardeş şehirleri Bağdat, Şam ve Halep'in ihtişamından geriye hiçbirşey kalmadığını, tarihin tahrip edildiği bir süreç olduğunu anlatan Bakan Çelik, insanların ölüm kıskacına sıkıştırıldığı, insanlığın kurtarılması için koridor açılması çabaları ve trajedilerle dolu bir insanlık sürecinin yaşandığını dile getirdi.

BM ÖLÜLERİ SAYMAKLA MEŞGUL

Bakan Çelik, küresel barış için kurulan Birleşmiş Milletler'in ölüleri saymakla ve çetelesini tutmak meşgul olduğunu belirterek, "Temenni mesajlarıyla barışı sağlayacakların süreci geçiştirmeye çalıştğı ne yazık ki görülüyor" dedi. Çıkarlar üzerine kurulu bir düzenin artık gitmediğine işaret eden Çelik, "Çıkarlar üzerine 7 milyar insanı yönetme şansınız yok. Mutlak suretle değerler üzerine bina edilmiş yeni bir dünya düzeni kurulmak zorundadır. Eğer çıkarlar üzerine ısrar ediliyorsa zulmün devam edeceğini hep beraber görelim" dedi.

'HALEP'İN GELECEĞİNİ DAHA BÜYÜK AÇMAZLARA SOKAN BİR TETİKÇİ'

İstanbul, Ankara, Kayseri ve El Bab'da 73 şehit ve bir büyükelçinin katledildiği olaylar yaşandığına değinen Bakan Faruk Çelik, "Büyükelçiyi katleden sanık 'Bu cinayeti Halep için işledim' diyor. Oysa bu cinayetle Halep'in geleceğini daha büyük açmazlara sokan bir tetikçi olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu, Halep'i daha da açmazlara sürüklemek için işlenmiş bir cinayettir" dedi.

TOHUMUN ÖNEMİ

Milli tarım politikası içindeki en önemli stratejik unsurlardan birinin tohum olduğunu dile getiren Bakan Faruk Çelik, günümüzde gerek gıda güvenliği, gerek üretim alanlarının daralması, gerekse hızlı nüfus artışı neticesinde tohum ve tohumculuk sektörünün öneminin son derece öne çıktığını aktardı. Bakan Çelik, "Türkiye 147 milyar TL'lik tarımsal hasılaya ulaştı. 16.8 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirdi" diye konuştu.

'BEN ARAZİMİ EKMİYORUM' DEMEK YOK, HER KARIŞ EKİLECEK

Tarıma elverişli her karış toprağın ekileceğini belirten Bakan Çelik, gerekli yasal düzenlemenin Meclis'e geleceğini söyledi. Bakan Çelik, "'Arazimi ekmiyorum' demek yok, ekilecek. Bu senin değil 79 milyon nüfusun. Keyfi olarak kullanma şansına sahip değilsin. Her karış toprağı ekeceğiz, değerlendireceğiz" diye konuştu.

136 OVA TARIMSAL SİT ALANI İLAN EDİLİYOR

Tarımsal konularda kim ne önerecekse herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu da belirten Bakan Çelik, “Yeterki tarım sektörünün geleceğine katkı sağlasın. Her dönemde tarımsal arazinin daraldığını, küçüldüğünü görüyoruz. 136 ova tarımsal sit alanı ilan ediliyor. Sayı 200'ü aşacak. Bakanlar kurulunda imzaya açıldı ve bugünlerde resmi gazetede yayımlanacak. İnşallah 250'nin üzerinde tarımsal ovanın SİT alanı ilan edilmesi notasında çalışmalarımızı yoğunlaştırış olacağız" dedi.

DAMLA SULAMA YAPMAYANA DESTEK YOK

2015'den bu yana 1.4 milyar TL sertifikalı tohum, fide ve fidan desteği verdiklerini açıklayan Bakan Çelik, bu destekler neticesinde 2002'de 145 bin ton olan tohum üretiminin, 2015'te 896 bin tona, fide ve fidanda 2002'de 4 milyon adetken 132 milyon adete yükseldiğini söyledi. Tohum üretim havzaları belirleneceği ve 'ben her yerde tohum üretirim' anlayışından çıkılacağını da dile getiren Çelik, ar-ge desteklerinin de 10 kat artırılıyor olduğunu ve üniversitelerden gelen projelere özel sektör işbirliği şartı konulduğunu kaydetti. Çelik, önümüzdeki dönemde damla sulama, yağmurlama gibi yöntemlere geçmeyip, vahşi sulamaya devam edenlere tarımsal destek verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.



