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Bakan Çavuşoğlu ve eşi, Afrin şehitleri için fidan dikti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde adına açılan okulu ziyaret edip, eşi Hülya Çavuşoğlu ile 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin anısına zeytin...

Bakan Çavuşoğlu ve eşi, Afrin şehitleri için fidan dikti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde adına açılan okulu ziyaret edip, eşi Hülya Çavuşoğlu ile 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin anısına zeytin fidanı dikti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için memleketi Alanya'ya geldi. İlk olarak Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, ilçe protokolü, öğrenci ve öğretmenler tarafından karşılandı. Öğrencilerden oluşan müzik grubu, Bakan Çavuşoğlu için 'Gesi Bağları' türküsünü seslendirdi. Okulu gezen Çavuşoğlu, eşiyle birlikte bahçeye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin anısına zeytin fidanı dikti. Fidana can suyu veren Bakan Çavuşoğlu, "Kahramanlarımıza selam olsun" dedi. Daha sonra Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçen Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
'ÜST SINIFLARA DERS VERİRDİM'
Bakan Çavuşoğlu'nun sonraki durağı ise okuduğu Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu-Ortaokulu oldu. Aynı okulun bahçesindeki eski Türkler İlkokulu'nun dersliğine de giren Çavuşoğlu, eşine, "Burası 2 sınıftı. 3'üncü sınıftayken, matematik dersinde üst sınıflara tahtaya kalkarak, ders verirdim" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, okul çıkışı ise önce eşi sonra da ağabeyleri Ahmet ve Hasan Çavuşoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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