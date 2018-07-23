Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy golf turnuvası ödüllerini verdi

BODRUM Golf Kulübü'nün yeni saha açılışı gerçekleşti. Düzenlenen golf turnuvasında kazananlara ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy verdi. Fikret Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı...

Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy golf turnuvası ödüllerini verdi
BODRUM Golf Kulübü'nün yeni saha açılışı gerçekleşti. Düzenlenen golf turnuvasında kazananlara ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy verdi.
Fikret Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bodrum Golf Kulübü'nün 'Başkanlık Turnuvası' ile 'Regnum Golf & Country Club Bodrum Açılış Turnuvası', hafta sonu Regnum Golf & Country Club Bodrum sahasında gerçekleşti. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da yer aldı. Üç günde 330 golfçunun sahaya çıktığı turnuvanın galibi Recep Turan olurken, ikinciliği İsmail Erdoğan, üçüncülüğü Mehmet Kazan aldı. Kazananlara ödüllerini Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Ersoy verdi. Turnuva törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kıbrıs Golf Kulübü Başkanı Soner Yetkili, daire müdürleri ve sivil toplum temsilcileri de katıldı. Ödül töreninde konuşma yapan Vali Civelek, "Ülkemizin golf ve turizm yatırımlarında öncü Öztürk Şirketler Grubu'nun Bodrum'da hayat bulan yeni yatırımlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dünya çapında turnuvalara ev sahipliği yapacak uluslararası nitelikteki golf tesisleriyle birlikte diğer yatırımlarını Muğlamıza kazandıran değerli Öztürk ailesine teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen yatırımlar turizmde güçlü bir potansiyele sahip Muğlamızın turizmdeki marka değerini yükseltecek, turizmi 12 aya yayma hedefimize katkı sağlayacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328