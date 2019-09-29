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Bakan Çavuşoğlu şehidin mevlidine katıldı
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşğlu, Antalya’nın Serik ilçesinde Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer (26) için düzenlenen mevlit etkinliğine katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Eylül’de Irak’ın kuzeyinde şehit olan...
GENEL 29.09.2019, 20:16
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşğlu, Antalya’nın Serik ilçesinde Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer (26) için düzenlenen mevlit etkinliğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Eylül’de Irak’ın kuzeyinde şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği mevlit etkinliğine katıldı. Şehidin Serik Orta Mahalle’de oturan ailesinin evinin önünde düzenlenen törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı AK Parti’li Enver Aputkan ve çok sayıda protokol üyesiyle vatandaşlar da yer aldı.
Okunan Kuran’ın ardından mevlit sona erdi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şehidin babası Ali Dinçer’e başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Eylül’de Irak’ın kuzeyinde şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği mevlit etkinliğine katıldı. Şehidin Serik Orta Mahalle’de oturan ailesinin evinin önünde düzenlenen törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı AK Parti’li Enver Aputkan ve çok sayıda protokol üyesiyle vatandaşlar da yer aldı.
Okunan Kuran’ın ardından mevlit sona erdi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şehidin babası Ali Dinçer’e başsağlığı diledi.
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