Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 gün önce Diyarbakır’ın Dicle...

Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 gün önce Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın (24), Antalya’nın Alanya ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
Yurtdışındaki temaslarının ardından yurda dönen Bakan Çavuşoğlu, hemşehrisi olan şehidin Alanya merkez Bektaş Mahallesi’ndeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında baba Mustafa Uysal ve şehidin yakınları ile görüşüp başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Kuran okundu ve dua edildi.
Bakan Çavuşoğlu, "Şehidimiz Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314